兆元宴4.0》唯一親送魏哲家離席 黃仁勳：未來10年台積電產能翻一倍

1月31日晚間，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳主辦「兆元宴」，接近餐敘尾聲時，他主動起身親送台積電董事長魏哲家步出餐廳，更化身「台積電發言人」，定調「護國神山」未來10年的全球大戰略。

在黃仁勳的眼中，2026年是AI產業的關鍵轉折，這一切的重擔將壓在台積電的肩上。

催動AI大引擎 預告台積電推史上最大擴產投資

「台積電今年必須非常努力地工作。」黃仁勳語氣帶點半開玩笑的疼惜，卻掩不住背後龐大的需求壓力，因為Grace Blackwell與新一代Vera Rubin平台同步進入量產，需要6種先進晶片，「輝達對CoWoS先進封裝的需求進入噴發期。」

他大膽預測，未來10年台積電產能將成長超過100％，「不僅是為了AI產業，更是為了輝達的龐大需求。」黃仁勳形容，這是人類史上最大規模的基礎設施建置計畫，而台積電正是AI革命的大引擎。

為台積電產能背書 黃仁勳：美國和TSMC雙贏

黃仁勳連2天主動提及台積電產能，面對市場憂心美國要求台積電轉移40％的半導體產能，他展現極高的戰略洞察，不僅幫台積電解圍，更試圖重塑大眾的認知邏輯。

「用『轉移』來思考這個議題並不正確，正確用字是『增加』。」黃仁勳直言，未來全球對運算需求很大，遠超過台灣本地產能所能承載的極限。因此，台積電在美國、歐洲、日本的全球化布局，是順應全球需求的「溢出」。

他認為，這對台積電是「巨大的勝利」，透過全球布局能獲取更多國際資源，並建立更具韌性的供應體系。黃仁勳強調，這是「雙贏」局面，一方面助美國獲得製造韌性，台積電也能強化在全球半導體界無可取代的地位。

台灣電力無法滿足未來AI算力發展

除了產能問題，黃仁勳也提及國人最關注的能源問題。

他表示，無論美國正推動的「再工業化」，或台灣全力衝刺AI基礎建設，最終都會撞上一道名為「電力」的高牆，「能源成為全球成長的最大挑戰。」黃仁勳不諱言，台積電走向全球，部分原因來自單一地區的能源供應，難以支撐未來AI算力所需的龐大電力需求。

「電力是燃料，正形成一場全新的工業革命，並在全球各地發生。」黃仁勳這番談話，巧妙地將台積電的海外設廠，從「政治壓力」轉化為「資源優化」的必要行動。

這晚，黃仁勳感性再說：「沒有台灣，不可能有輝達。」這位AI教父更傳遞一個明確信號：輝達將與台積電並肩作戰。