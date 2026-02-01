兆元宴4.0》等不及了！黃仁勳向北市府喊話：北士科快簽約開工

AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台行程進入尾聲！他在今（1日）晚現身台北知名私廚「鄒記食舖」，與台積電董事長魏哲家等高層進行最後一場餐敘，首度針對「北士科總部」進度公開喊話，直言對於新地標感到興奮，盼台北市政府盡快進行簽約。

黃仁勳證實，這是2日離台前，最後一場與輝達供應鏈台廠碰面的行程，僅邀請台積電高層出席，包括台積電董事長魏哲家、台積電副營運長侯永清、台積電人力資源資深副總何麗梅、台積電財務長黃仁昭等人。

外界好奇，黃仁勳與魏哲家碰面要聊什麼？「只有一件事非常重要，就是謝謝台積電。去年輝達創下新紀錄，台積電也寫下輝煌的一頁，我要感謝他們所做的一切，我為他們感到無比驕傲。」黃仁勳說。

那北士科總部進度如何？「簽約是很簡單的事，我以為已經完成了。」難道還沒簽約？黃仁勳隔空向台北市政府喊話，希望盡快定案、簽約並動工，即便距離完工仍需數年，顯然他已對長期布局充滿期待。

黃仁勳這番動作，正因輝達正處於規模擴張的成長期，從晶片設計、先進封裝到系統工程都需要招募大量人才，既有空間已不足支撐，「我們需要更多大的設施。」他透露，北士科總部將是一座充滿「驚喜」的建築，規模比外界想像更大，會成為台北新地標。

事實上，除了台積電在AI扮演要角，台灣代工廠也鴨子划水拚轉型，從只做組裝AI伺服器逐步投入算力租賃服務，黃仁勳看好這項業務，他直言此業務與輝達是互補、非競爭關係，輝達可以讓他們將設備賣給全球的AI工廠，為他們創造機會。