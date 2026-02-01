兆元宴4.0》3大咖首出席 傳「陸籍董座」低調現身

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，選在老地點台北磚窯古早味餐廳舉辦「兆元宴」，縱使台北飄著細雨，出席的大咖人數再成長，散熱大廠奇鋐董事長沈慶行首次受邀出席，升任智邦總座的李訓德也來了。

2024年以來，黃仁勳每次抵台舉辦兆元宴，成為各大台廠擠升輝達供應鏈的重要指標之一。

研華、奇鋐、智邦新面孔 台達電鄭平最低調

最經典的例子，莫過於仁寶董事長陳瑞聰，當年對著媒體大吐口水，懊惱見報後才發現電子大廠競爭對手全受邀出席，獨漏仁寶，2025年終於受邀出席，今年再加快腳步，趕在傍晚5點8分現身，成為第2位座上賓。

今年兆元宴，光寶科總經理邱森彬拔得頭籌，搶在傍晚5點5分，成為第一位嘉賓；反觀另一家電源大廠台達電，今年元月股價大漲、市值躍第二，董事長鄭平維持一貫的低調風格，避開媒體，神秘現身在餐廳內。

這回輝達供應鏈大會師，迎來3位全新面孔，包括研華改派總經理張家豪出席、奇鋐董座沈慶行首次受邀，去年10月升任智邦總座的李訓德則化身小粉絲，直接掏出一塊基板，讓黃仁勳簽名。

多次受邀出席的陳濤是誰？

當各界細數哪一家台廠大老闆來了，現場傳出勝宏董事長陳濤也來，在過去的兆元宴大合照可見陳濤身影。

陳濤出身於中國甘肅，有一段與科技業截然不同的軍旅生涯。17歲入伍，原本在新疆坐擁鐵飯碗，卻在1995年前往廣東出差，毅然加入台資PCB廠統將電子，他憑著軍人的果敢，從基層業務做起，只花4年晉升管理層。

2003年陳濤出走後，3年後以5億人民幣成立勝宏科技，採取軍事化管理，勝宏以年成長30％的速度站穩PCB界一方之霸，推升陳濤以身價130億人民幣，在2025年首次登上胡潤全球富豪榜，並成為輝達重要供應商。

傳勝宏董座陳濤現身兆元宴。圖為2025年兆元宴大合照。（CTWant提供）

2026年兆元宴大咖名單一次看

每次兆元宴的大合照，象徵輝達供應鏈的最新拼圖。這次，坐在黃仁勳左右邊是台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里和副董事長梁次震，前2排核心供應鏈有鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢、聯發科執行長蔡力行、華碩董事長許崇棠、緯創董事長林憲銘和總經理林建勳、矽品董事長蔡祺文、英業達董事長葉力誠、緯穎董事長洪麗寗。

出席大咖依公司比劃排序還有：工業富聯董事長鄭弘孟、仁寶董事長陳瑞聰、台達電董事長鄭平、光寶科總經理邱森彬、宏碁董事長陳俊聖、技嘉共同總經理李宜泰、林英宇、京元電總經理張高薰、和碩共同執行長鄭光志和鄧國彥、奇鋐董事長沈慶行、欣興董事長曾子章、研華總經理張家豪、英業達總經理蔡枝安、智邦總經理李訓德、華碩共同執行長胡書賓、許先越、華擎總經理許隆倫、微星董事長徐祥、廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令。