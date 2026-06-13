「兆元富豪」是什麼概念？超越台灣GDP、可在美國買250萬棟房

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全世界首位一兆美元富豪誕生。美聯社資料照片



隨著旗下SpaceX公司週五（6/12）在紐約證交所上市，全球首富馬斯克躍升為人類史上第一位「兆元富豪」，將其他富豪榜上的競爭者遠遠拋諸腦後。

SpaceX週五上市第一天，市值收在2.2兆美元。創辦人馬斯克（Elon Musk）如事前預期，成為全世界第一位身價超過1兆美元的超級富豪。根據《富比世》，馬斯克的身家來到1.1兆美元。

SpaceX創辦人馬斯克的身家超過1兆美元，成為全球首位兆元富豪。翻攝富比世官網

美聯社報導指出，在全球誕生首位兆元富豪的同時，世界上卻有越來越多的人難以支付日常開銷，而當馬斯克的財力超出多個國家GDP時，可說是人類貧富差距的一大警訊。

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紐約街頭有人塗鴉寫著「這世界不需要他x的兆元富豪」。路透社

1兆美元對許多人來說，是無法理解的天文數字。以下是美聯社整理的1兆美元身家在現實生活上的概念：

地球來往月球距離的200倍

1兆美元是10億美元的1000倍。若將1兆張1美元鈔票首尾連結排列，總長度約為1.56億公里。此長度超過地球與月球之間來往距離的200倍，甚至超過地球與太陽之間距離的1.5億公里。

1美元鈔票資料照片。美聯社

地球上每人能拿到122美元

目前全球約有82億人口。1兆美元可讓每人分得122美元（約3857元台幣）。

南非GDP的兩倍

馬斯克出生於南非，該國是非洲第二大經濟體。根據國際貨幣基金（IMF）2026年的最新數據，南非國內生產毛額(GDP)約為4800億美元。換句話說，馬斯克的1.1兆美元身家是南非GDP的兩倍多。

全世界只有21個經濟體擁有1兆美元以上的GDP。美國和中國分別以32.38兆美元和20.85兆美元名列一二。

馬斯克的身家甚至超越台灣GDP的8840億美元。

在美國可買250萬棟房

根據美國聯邦銀行聖路易分行最新數據，美國房價中位數為40.3萬美元。1兆美元可在美國買下近250萬棟房屋。

身價超越亞軍富豪7千億美元

根據《富比世》富豪榜，排行榜中的亞軍是Google共同創辦人佩吉（ Larry Page），約有近2940億美元財富，要躍升成「兆元富豪」還有7060億美元的距離。

事實上，排在馬斯克後面的4位富豪：佩吉、Google另一位共同創辦人布林（Sergey Brin，2710億美元）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，2490億美元）和甲骨文辦人艾利森（Larry Ellison，2320億美元），4人總身家共為1.05兆美元，還不及馬斯克的1.1兆美元。

SpaceX創辦人馬斯克的身家超過1兆美元，成為全球首位兆元富豪。其身家超越富豪榜上後4人的財富總和。翻攝富比世官網

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