兆元尾牙宴再臨1／輝達北士科總部趕農曆年前簽約 黃仁勳將同台蔣萬安？

黃仁勳來台參加尾牙，會不會出席輝達總部簽約儀式受矚目。（本刊資料照）

輝達台灣總部趕在農曆年前完成簽約儀式，由於執行長黃仁勳月底剛好也要來台參加尾牙，台北市長蔣萬安也已經發電子郵件邀請黃仁勳出席，屆時兩人會不會一起參加盛會，帶來更多的合作項目，備受矚目。

輝達執行長黃仁勳月底將再度來台參加台灣分公司尾牙，預期除了將會包給員工更大的紅包以外，也將探訪台積電創辦人張忠謀，更受矚目的是，輝達台灣總部設在北士科的都市計畫變更案，預計本月召開都市計畫審議會，完成基地整合後，最快可在農曆年前簽約，由於黃仁勳過年前恰巧也在台灣參加尾牙，到時候黃仁勳會不會與蔣萬安一起出席簽約儀式，倍受關注。

黃仁勳去年參加台灣分公司尾牙的時候，包出超過一萬美元的大紅包，創下歷年新高的紀錄，過去一年輝達獲利又繳出更亮麗的成績，黃仁勳日前透露，這幾年紅包月包越大，就是因為員工很努力替公司賺進更多錢，老闆也要努力工作才包得起，因此，今年黃仁勳究竟會包多大的紅包給員工，備受期待。

在輝達台灣總部方面，台北市計畫透過都市變更，取消T17、T18基地間原有道路縫合，把兩塊基地進行合併，提供輝達更完整、具彈性的開發空間，相關審議會將由副市長李四川主持，確保程序順利推進，讓台北市裝上全球最強的AI心臟。

蔣萬安日前透露，已經寫電子郵件邀請黃仁勳在農曆年前簽約，除了邀約以外，也跟他說明最新的進度，但是，目前尚未收到回覆，因此，黃仁勳農曆年前來台參加尾牙宴，除了宴請電子代工廠以外，究竟會不會出席簽約儀式，透露台灣總部的最新規劃，以及宣布更多與首都的合作項目，備受矚目。

