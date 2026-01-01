兆元尾牙宴再臨2／黃仁勳宴請供應鏈老董吃尾牙 1月底老地方見！

由輝達創辦人黃仁勳號召的兆元宴，即將在本月底以兆元尾牙宴的方式重現。（本刊資料照）

輝達執行長黃仁勳2025年底閃電來台，離台前已微笑預告2026年1月會再訪台！果不其然，本刊接獲消息，黃仁勳即將在2026年1月31日宴請台灣供應鏈大咖們來到老地方「磚窯古早味餐廳」吃尾牙，而此次受邀出席的尾牙班底則應與2025年1月出席兆元宴的貴賓名單差不多，也就是說，兆元宴即將以兆元尾牙宴的方式再度登場！

黃仁勳此次登台，不僅要慰勞輝達台灣公司一年來的辛勞，同時也邀請一路支持輝達能蓬勃發展的台灣供應鏈老闆們，齊聚一堂吃頓在地美食，雖然不是高價米其林餐點，主要用意還是拉近關係、傳達信念再戰2026年！

受邀貴賓一字排開，全是台灣科技界頂尖咖位，VVIP肯定是黃仁勳口中的My Hero（英雄）—台積電董事長魏哲家，鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長暨策略長洪麗寗、華碩集團董事長施崇棠、和碩集團董事長童子賢、宏碁集團董事長陳俊聖、仁寶董事長陳瑞聰、聯發科董事長蔡力行、英業達董事長葉力誠等眾多大老闆。

說到做到！輝達創辦人黃仁勳本月底即將造訪台灣。（本刊資料照）

如同過往，聚餐地點就選在黃仁勳的愛店「磚窯古早味餐廳」，本刊致電查詢得知，1月31日晚餐時段已經被包場，比對本刊消息，更進一步證實，黃仁勳這場兆元尾牙宴就是敲定老地方相見，而這也將是黃仁勳第4次至此舉辦兆元宴。

由於2025年1月黃仁勳曾現身緯創尾牙，並大撒紅包掀起一陣黃爸爸加碼旋風，至於這次黃爸爸會不會也順勢造訪供應鏈夥伴所舉辦的尾牙活動，也引起關注。

由於這次緯創尾牙預定在2026年2月6日舉行，黃仁勳能否再度擔任神祕嘉賓為緯創員工獻上驚喜，就得另看黃仁勳的時間安排。

