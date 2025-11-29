兆元投資國家發展方案 財長：民間投資公建已簽約2246億元

【記者許麗珍／台北報導】政府推動兆元投資國家發展方案，引導資金投入國家建設，財政部長莊翠雲表示截至今年10月底簽約金額已達2,246億元，之後將以社宅、長照及文教設施為主軸，讓促參案源注入更多可能。

財政部昨於台北國際會議中心舉行「第23屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，莊翠雲公開表揚12個獲獎團隊對公共建設的貢獻，期許得獎團隊為促參做出良好示範，未來繼續投資台灣公共建設。

莊翠雲表示，行政院113年底核定「兆元投資國家發展方案」，透過創新促參推進機制、優化公共建設投融資條件、增加公共建設相關金融商品三大策略主軸，並設立院層級促參專案會議，引導資金投入國家建設。

廣告 廣告

她表示，統計截至今年10月底簽約金額已達2,246億元，為持續擴大吸引民間資金投入公共建設，財政部正積極推動「創新促參推進機制」，持續輔導相關部會開拓潛在的重點案源，透過推動促參示範案例，如社會住宅、長照機構及文教設施等，加速公共建設的布建。

莊翠雲表示，本屆得獎案件類型包括環境污染防治設施、交通、科技、運動、文教及觀光等多項公共建設，各具不同特色，不論在設計、施工及營運品質都相當傑出。期盼金擘獎的榮耀能激勵更多企業投入促參，讓民間能量與政府資源攜手，打造兼具經濟效益與社會價值的公共建設。

財政部昨於台北國際會議中心舉行「第23屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」。財政部提供

本屆金擘獎頒獎典禮除得獎團隊踴躍出席外，財政部安排交通部高速公路局及昇恒昌公司，分別分享國道3號清水服務區增改修建營運移轉案，以及桃園國際機場第二航廈管制區內C區設置綜合免稅商店招商案的辦理過程，將得獎經驗傳承分享。

財政部昨於台北國際會議中心舉行「第23屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，財政部長莊翠雲公開表揚12個獲獎團隊。財政部提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

星光歌手謝震廷又失聯！ 債主號召：看到馬上報警

中風女星流產10次生子 兒卻罕病亡！她哭到送急診

Ford推歲末優惠方案 Kuga力挺價自83.9萬元起、Ranger Wildtrak限時154.8萬元

