兆元投資方案 AI算力中心可納入促參開發

[NOWnews今日新聞] 政府積極推動「兆元投資國家發展方案」，引入民間力量來建設國家重大建設。行政院今（13）日召開「促進民間參與公共建設推進專案會議」，提出三大改革、策略來促進廠商投資意願，目標在2025年至2028年間達到民間參與公共建設金額達到6829億元、發行永續發展債券5100億元至6100億元。



對於AI算力中心如何投入促參？國發會說明，數發部已經認定人工智慧算力中心及相關服務屬於策略性產業，可以朝向促參開發，而財政部也規劃AI算力中心納入重大公共建設，有助於保險業注入活水。



至於國內廠商是否有能力興建國家級AI算力中心，亦或必須要邀集國際廠商投入？國發會也透露，目前國內就有知名大廠有意願及能力去興建國家級的AI算力中心。

截至10月底，已促成逾169件民間參與公共建設案件，簽約金額達2,246億元，法規鬆綁件數為30件，主動函釋策略性產業包括AI算力中心、儲能、充電樁等。



重大簽約案件包括退輔會「宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩BOT案」、經濟部「桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案」，以及交通部「臺中港低度發展區土地投資興建暨租賃經營商港設施案」。

而為了促進民間對於參加國家促參計畫更有意願，也提出「創新促參推進機制」、「優化投入公建投融資條件」，以及「增加公建相關金融商品」三大主軸。



國發會表示，首先在篩選優質促參案源方面，政府管控中央部會新興計畫、廣納民間提案，目前針對再生水廠、海淡廠、長照機構及文教設施等。



國發會補充，因為再生水廠、海淡廠兩類因報酬率穩定，政府熟悉相關建設，因此原則都採取促參辦理，不再以政府預算支應，目前包括已有6案再生廠、2案海淡廠，民間投資金額超過1200億元。



針對像是投資報酬率較難評估的長照機構、社會住宅及文教設施等，政府則以專案推動模式，採取「有償PPP」模式，有別於政府過去無償取得，但讓廠商卻步，政府則是編列一定預算支付公共服務，降低廠商投資、運營風險，像是位於8.7公頃的新竹「竹九安居」社宅就是採取「BOT」、「有償PPP」開發模式，目前仍處於土地使用分區變更，尚未招商。

