「兆元投資」是畫大餅？ 王世堅：數字很漂亮、魔鬼藏細節





民進黨立委王世堅今（15）日在臉書發文表示，去年由國發會提出「兆元投資國家發展方案」，規劃在2025到2028年投入1.6億元經費，號稱能引進民間兆元資金投入公共建設，但王世堅坦言，自己深入了解後，發現這一年來的成效跟當初的預期有顯著的落差。

王世堅指出，國發會宣稱今年成功擴大民間參與公共建設（俗稱促參）案源，今年截至11月已促成1667億元的投資，看起來數字很漂亮，但魔鬼藏在細節裡；他指出，根據財政部資料，1667億元的投資額相較往年（111年2828億、112年1876億、113年1588億）並無顯著成長。

王世堅直言，不只無成長，國發會統計的公建金額不只計算《促參法》，還將「依其他法令參與公建」，例如政府採購法、大眾捷運法、國有財產法、都市更新條例等都一併統計。「真正依《促參法》辦理的投資額僅有362億元，也就是說今年是近5年來的次低點！」

王世堅說明，促參案簽了約不代表成功，這些公建恐淪為「爛尾樓」，據統計，截至114年8月，提前終止契約案件共215件，解約總金額高達1421億元，且光是近一年，就新增了18件解約案，金額達128億元；相比往年平均僅10件解約，解約率有所增加；不僅如此，若扣除相對穩定的交通建設，其他公建的解約金額占整體比例竟然高達22.6%，其中觀光遊憩類的解約率更高達 31.97%，除無法振興國旅外，他認為政府在案件評估與履約控管上都出了大問題。

王世堅強調，現行的促參案履約期動輒數十年，發生爭議時，現行的調解機制效率極低，而《促參法》缺乏像《政府採購法》第 85-1 條那樣的「強制仲裁」規定。因此，王世堅主張納入「強制仲裁」，當機關不同意調解時，廠商提付仲裁，機關不得拒絕，唯有快速解決紛爭，才能保障公共利益，不讓工程荒廢。他說，「人民要的是紮實的公共建設，不是數據上的虛幻繁榮，呼籲財政部儘快亡羊補牢！」

