兆元霸主發錢了！0050霸氣配息 126萬人「這天」爽領開春大紅包

0050配息來了！1/22除息、2/11發放，126萬股民年後爽領紅包。0050去年報酬37.5%完勝大盤，十年更飆出509%驚人績效。專家周冠男直言，單押個股易賠差價，靠0050指數化投資才能「雨露均霑」，是小資族存股首選。（圖／翻攝自元大網站）

百萬股民屏息以待！最受投資人青睞的「國民ETF」元大台灣50（0050）正式公告2026年第一季配息時程，預計將於1月22日除息，並趕在農曆年後的2月11日發放配息，為投資人送上開春紅包。回顧剛結束的2025年，0050可謂引領風騷，在調整費用率與進行股價分割的雙重利多助攻下，不僅封關規模穩穩站上兆元大關，投資人數更暴增逾126萬人，全年淨申購金額以超過3,330億元橫掃全市場，穩坐ETF霸主地位。

10年報酬飆509% 完勝大盤「強者恆強」

邁入2026年，0050氣勢依舊如虹。隨著台股大盤開春衝高，0050在首個交易日盤中即創下分割後的67元新高價，讓堅定持有的股民笑得合不攏嘴。法人分析，0050具備純正的市值型特性，絕對不會錯過台股行情，統計2025年績效，0050高居市值型ETF第一名，更在所有具備全年績效的台股ETF中贏過89%的對手。

更驚人的是，在資金高度集中權值股的趨勢下，追蹤台灣50指數的0050，2025年含息報酬率高達37.5%，硬是比加權指數的29.5%高出一截；若拉長至近十年來看，0050更繳出509.1%的驚人報酬，完勝大盤的399.3%，顯示強者恆強的特性。

別賺指數賠差價！專家揭「雨露均霑」唯一解

針對近期市場熱議「台股創高卻非雨露均霑」的現象，長期推崇指數化投資的財經教授周冠男直言，台股成長動能高度集中在少數強勢產業，若投資人單押個股很容易「賺了指數賠了差價」。

他強調，唯有透過0050這類的被動式指數投資，才能真正享受到市場上漲的「雨露均霑」。周冠男也提醒大眾，投資不應只看一年的短期報酬，因為短期績效往往參雜運氣與景氣循環因素，唯有放眼長期、觀察長期表現進行配置，才是累積財富的穩健之道。在0050調降經理費率與分割降低門檻後，對於想參與台股長線行情的小資族而言，無疑是存股首選。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

