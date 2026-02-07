兆豐保險挺臺北超馬、推廣綠色運動 為跑者打造完善保障

兆豐保險連續_6_年贊助的「臺北超馬」今在花博盛大登場（照片由超馬協會提供）

記者陳建興／台北報導

兆豐保險連續6年贊助「社團法人中華民國超級馬拉松運動協會」（下稱超馬協會）辦理超級馬拉松，「臺北超級馬拉松」於今(2/6)日在台北花博公園新生園區盛大開跑，賽事吸引國內外頂尖好手參加，可望再破賽場新紀錄。兆豐保險作為賽會的長期綠色合作夥伴，除提供經費外，更承保公共意外險，以多元保障分散風險，為活動增添安全守護。

兆豐保險表示，超馬協會重視永續發展，主辦賽事落實 6R 原則（Reduce、Reuse、Recycle、Remind、Refuse、Replace），同時將進行自主碳足跡盤查，另透過提存碳基金，計畫於未來購入碳權來實踐碳中和，具體做到「減量優先、抵換輔助」的永續理念；不僅呼應聯合國永續發展目標，亦與國際奧會倡議的「Building a better world through sport.」精神相符，因此，兆豐保險6年來不間斷支持賽事，期盼能發揮永續正向影響力。

基於理念一致，兆豐保險除了提供活動經費外，更將保險專業實際落實於賽事的每個角落：在賽會層級，兆豐保險承保公共意外險，降低大型活動風險；個人層級，則透過網路投保專區提供「特定活動綜合保險」，來幫助參賽跑者補強保障。

兆豐保險「特定活動綜合保險」年滿18歲即可線上投保，並能依活動類型與天數試算保費，以「臺北超級馬拉松」48小時賽為例，2天保費最低247元起，即享身故/喪葬或失能保額200萬元、實支實付醫療20萬元、醫療轉送及搜索救助費用等多元保障。

「特定活動綜合保險」除超級馬拉松外，亦涵蓋高空跳傘、攀岩、潛水、3,000公尺以上登山等多項特定活動，並針對常見的失溫、凍傷、中暑、熱衰竭、雪盲、高山症、潛水夫病等特定事故提供保障。

此外，兆豐保險也提供「登山險」、「海域保險」，民眾只要於出發前1小時完成線上投保，即可盡情參相關與戶外活動。兆豐保險持續落實企業社會責任，深耕永續並支持體育發展，透過完善保險保障，陪伴民眾安心享受運動與自然帶來的樂趣。