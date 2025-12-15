兆豐卡年終快閃回饋 百貨網購旅遊通通送

歲末歡樂氣氛洋溢，無論是交換禮物、歡度聖誕趴，還是出國跨年，都少不了信用卡的神救援。兆豐銀行祭出年終最後一檔快閃優惠，主打指定網購平台最高送2,200元；12家百貨最高給4,200元刷卡金；在旅行社、航空公司或訂房網等指定旅遊通路刷滿額，大省6,000元旅費，為今(2025)年畫下完美句點。

年末壓軸活動聖誕節就要來了，與好友們聚會交換禮物，不用再想破頭，各大電商平台強打應景商品，點點滑鼠精緻好禮就送到家。使用兆豐信用卡幫忙省預算，包括momo購物網、蝦皮購物、PChome 24h購物、東森購物網等知名平台，都能快速下單。

廣告 廣告

只要自即日起到今年底前單筆刷兆豐卡滿4,000元，就送200元刷卡金，指定期間單筆分期滿8,000元，再拿600元刷卡金，若同一平台累積分期金額達40,000元，即可獲得最高上限的2,200元。活動於12月29日下午14:00開放登錄，名額有限，手刀快搶回饋金。

參加聖誕趴就是要裝扮的光彩耀眼，成為全場的矚目焦點，可趁著百貨年終促銷好好妝點自己。兆豐信用卡一口氣釋出12家百貨刷卡福利，大肆掃貨也不傷荷包。像是到台北101添購精品，刷滿額給16,800點的台北101 Point，相當可抵4,200元消費。

喜歡打扮可愛風、文青風，必到統一時代百貨及誠品生活選購飾品，刷兆豐信用卡最高拿回500元。於美麗華百樂園、三創生活購買禮物，最高回饋500元。離開台北市區同樣優惠不斷，例如大江購物中心、台茂購物中心、廣三SOGO、南紡購物中心、SKM Park outlets高雄草衙、義大世界等，都有滿額最高送500元的福利。

出國跨年感受異國風情，持兆豐信用卡訂購易遊網、雄獅、東南、可樂、五福、鳳凰、ezfly易飛網…等旅行社行程，全家人輕鬆跟團完全沒有壓力，還能狂省6,000元。若是愛好自在旅程的自由行，於各大航空公司買機票，或在兆豐線上旅遊商城、KKday、Klook、Agoda、Trip.com、Booking.com…等平台、國內外各大飯店訂房，最高也能領回6,000元刷卡金，大大節省旅費的開銷。

原文出處

延伸閱讀