兆豐卡推「優惠自由選平台」 回饋最高衝5.5%

兆豐銀信用卡．資料照



回饋超有感！兆豐銀行今(31)日宣布，115年起推出全新「優惠自由選平台」，只要持有兆豐「宇宙明星BT21信用卡」或「Mega One信用卡」的民眾，前月刷滿1萬元，當月都可透過該平台登錄，選擇通路，享有額外加碼1%的現金回饋，倘若再加上信用卡本身的優惠，整體回饋最高可疊加到5.5%，讓回饋超級有感！

為了慶祝全新加碼平台上線，兆豐銀行不僅為兩張明星卡片打造全新卡面，也分別提供兼具萌度與實用性的「BT21摺疊購物車」及刷卡金500元做為新戶首刷禮，讓民眾在日常消費中享受更多彈性與驚喜！

兆豐銀行表示，有別於用短期優惠招攬曇花一現的客群，能有效提升客戶質量及黏著度將是未來經營信用卡更重要的目標，因此兆豐希望透過信用卡「優惠自由選平台」，將好康回饋給兆豐卡的主力客群．

考量民眾消費習慣的轉變，兆豐銀行此次推出的平台主要精選五大通路進行加碼，包括日韓實體店、指定線上影音、加油充電站、台灣Pay/悠遊付及Klook/KKday/Trip.com，凡有使用電子帳單及帳戶自動扣繳的「宇宙明星BT21信用卡」或「Mega One信用卡」卡友，前月刷滿1萬元就可符合加碼1%資格，加碼部分每月最高可獲200元，卡友每月都可選擇喜歡的通路進行登錄，輕鬆幫手上的信用卡再加乘回饋。

兆豐銀行舉例，以民眾熱愛的行動支付神卡「宇宙明星BT21信用卡」為例，平常可享行動支付最高4.5%回饋，若至「優惠自由選平台」選擇「台灣Pay」類別登錄，就能再獲得加碼1%優惠，等於當月透過台灣Pay綁卡消費最高可獲5.5%回饋，舉凡可接受台灣Pay掃碼支付的店家都可適用，此外，申辦電子帳單及帳戶自動扣繳的新戶，辦卡30天內刷滿3,888元，又可獲得「BT21摺疊購物車」，優惠滿滿。

至於「Mega One信用卡」不僅提供保費12期0利率及滿萬送百無上限雙重優惠，國外消費也有最高3%回饋，若至「優惠自由選平台」選擇「日韓實體店」類別登錄，又可再拿1%回饋，等於去日韓血拚可獲最高4%回饋，新戶辦卡同樣有首刷禮可拿，辦卡30天內刷滿3,888元，刷卡金500元就能輕鬆入袋。

