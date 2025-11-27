兆豐投信首推台股美債動態平衡ETF！00982T用技術分析 做機動配置

兆豐投信將於12月8日至11日募集全台首檔引入「技術分析決策」的動態平衡 ETF：兆豐台美動能債平衡 ETF (00982T)，訴求精選30檔強勢台股，搭配美國20年長天期債券，形成股債平衡組合，因應市場波動。

所謂的動態平衡，是指透過技術分析，用台股200日均線，做多空判讀，預計有3種情境：

1.當台股連續5天收盤指數大於200日均線時，採取積極型(多頭衝刺)策略，股票部位自動拉高至80%，債券降至20%，全力捕捉上漲紅利。

2.當台股收盤指數連續5天跌落200日均線之下，採(震盪盤整)策略，股票部位降至50%，債券比重拉高至50%，降低波動風險。

3.當200日均線（年線下彎）低於台股連續5天收盤指數時，採保守型(空頭防禦)策略，債券避險部位拉高至80%，股票降至20%，發揮資產保護傘功能。

兆豐投信指出，目前市場上的平衡型ETF，多為「靜態配置」，例如固定股7債3，容易在股市空頭時受傷，或在債市逆風時缺乏彈性。而00982T是國內第一檔將「技術分析」寫入指數規則的ETF，運用「特選臺灣動能趨勢指數」的 200日移動平均線，作為多空判讀依據，如同為投資組合裝上了「趨勢雷達」。

00982T經理人張嘉祐說，台股部分，將選擇市值100億元以上、本益比屬前70％低的個股，共計30檔，99％都是科技股，沒有金融股，預估台積電將是最大成分股，權重占比30％，其餘重要持股包括鴻海、聯電、聯發科等等。

張嘉祐說，成分股每年定審換股2次，在5月與11月調整，但因採動態平衡，因此個股的持股權重，會不定期調整；至於持有的債券，則是不定期調整。

00982T每年配息2次，2月與8月做收益評價，3月與9月除息，成立後，最快將於明年9月除息，10月入帳。

00982T追蹤的是臺灣指數公司(TIP)與彭博指數公司(Bloomberg)共同編製的「台美動能多資產平衡指數」，主打「動態調整、汰弱留強」，打破傳統平衡型ETF 股債比例固定的限制。

00982T發行價10元，買一張僅需1萬元即可入手，對於沒時間盯盤、不知何時該將股票轉債券，或債券轉股票的投資人，不失為自動適應市場氣候的「全天候」核心配置工具。

一向積極衝刺業務的兆豐投信董事長陳佩君（如上圖，記者李錦奇攝影）透露，明年１月還要接著推出一檔主動式ETF，明年上半年推出一檔共同基金，讓產品線更加完整多元。

