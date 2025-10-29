兆豐投信：以ETF為核心 打造高效能資產配置

【記者柯安聰台北報導】全球ETF市場掛牌數量已達上萬檔，涵蓋股票、債券到各式主題，雖然選擇眾多，卻也讓許多投資人陷入選擇困難。市場輪動快速，今天追AI，明天追高息，不僅耗時費力，更常錯失真正的主升段行情。這正是多數投資人面臨的共同困擾。



為解決此痛點，兆豐投信與基金保管銀行土地銀行合作，於10月27日至10月31日募集的「兆豐雙動能組合基金」，提供一套「專家代勞」的一站式解決方案。



兆豐投信研究團隊指出，該基金核心價值在於解決投資人三大難題：

一、資産配置：透過涵蓋股票、債券與另類資產的多元配置，建立攻守兼備的投資組合，避免將雞蛋放在同一個籃子裡的風險，應對市場的不確定性。

二、進出場時機：運用雙動能投資策略，會主動判斷市場的多空氣氛。順風時，加碼強勢資產；逆風時，轉向穩健防守。讓投資組合像安裝了自動駕駛系統，智慧應對市場變化。

三、標的選擇：投資人無須在數千檔ETF中大海撈針。專業團隊將運用系統化模型，精選全球具備成長與穩定性的優質 ETF，大幅節省研究時間精力。（自立電子報2025/10/29）