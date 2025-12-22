兆豐投信：強勁資金潮 2026年A股審慎樂觀

【記者柯安聰台北報導】2025年A股市場強勁復甦，流動性充裕、政策支持、資金加速入市，市場走出一波難得的慢牛行情。牛市的本質，是由流動性驅動的，而成交量是觀察流動性的指標。A股這一輪行情，成交量已經全面超越歷史值。成交量背後，是增量資金持續進場。



兆豐中國內需A股基金經理李長昇表示，這一輪增量資金來源主要有六大方向，（一）居民資金：中國大陸房地產低迷，居民過去主要財富配置的標的，房地產不再有吸引力，部份資金轉向股市。（二）槓桿資金：2025年融資券餘額多次創歷史新高，目前維持在2.48兆左右，全年增加約6200億。（三）公募基金：2025年中國大陸市場，新發基金大約1376支，其中股票型近760支，股票型基金發行明顯回暖，同時資金由債券流向股票。主要券商研究統計全年貢獻增量資金約1萬億元。（四）機構資金：保險資金2025年前3季度大約1.5萬億元權益資金進場，持股比例創歷史新高。（五）中國政府資金：透過買入ETF，截至6月末持倉已達1.28萬億元。（六）香港北上資金或外資流入：前10個月達506億美元左右，超過2024年全年3倍以上。總結2025年，A股呈現資金驅動的本益比修復，指數整體慢牛。



李長昇進一步表示，展望2026年，對A股維持「審慎樂觀、正向看待」。中國大陸作為計劃經濟體，明年適逢「十五五」規劃首年，政策與方向都更明確，預期財政政策積極、貨幣政策寬鬆，資金潮強勁，繼續支撐風險資產定價。在全球環境上，美國聯準會可能繼續降息，對於中國來說，本土製造業與基建投資有望止穩，消費結構性有機會回升。預期上證指數年線將有機會進入上升趨勢，企業獲利與本益比回升，結構性牛市有望延續。（自立電子報2025/12/22）