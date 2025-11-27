兆豐投信 推出首檔「股債動態平衡」ETF ！00982T靈活切換台股與美債避風港

台股示意圖。資料照



全球市場多空交替頻繁，傳統「固定比例」的股債配置已難以應對劇烈波動。兆豐投信宣布將於 12 月 8 日至 11 日展開募集全台首檔引入「技術分析決策」的動態平衡 ETF——「兆豐台美動能股債平衡 ETF」（00982T）。

00982T ETF 連結由臺灣指數公司（TIP）與彭博指數公司（Bloomberg）共同編製的「台美動能多資產平衡指數」，主打「動態調整、汰弱留強」，打破傳統平衡型

ETF 股債比例固定的限制，為投資人打造進可攻、退可守的資產配置 2.0 方案。

兆豐投信指出，此為全台首見！用「200 日均線」做多空判讀，智慧調節攻守權重之產品。目前市場上的平衡型 ETF 多為「靜態配置」（如固定股七債三），容易在股市空

頭時受傷，或在債市逆風時缺乏彈性。

00982T是國內第一檔將「技術分析」寫入指數規則的 ETF，運用「特選臺灣動能趨勢指數」的 200 日移動平均線作為多空判讀依

據，如同為投資組合裝上了「趨勢雷達」。根據指數規則，00982T具備四種「情境動態調整」機制，解決投資人最頭痛的擇時難題：1.積極型（多頭衝刺）：當偵測到市場

動能強勁，股票部位自動拉高至 80%，債券降至 20%，全力捕捉上漲紅利。2.穩健/特殊型（震盪盤整）：當趨勢減緩或出現乖離過大（超漲/超跌）訊號時，股債比例自動調整為 50%：50%，降低波動風險。3.保守型（空頭防禦）：當偵測到空頭訊號，迅速將債券避險部位拉高至 80%，股票降至 20%，發揮資產保護傘功能。

兆豐投信強調，00982T 透過台灣科技股+美國公債強強聯手，有策略的「擴大獲利機率」並「壓縮虧損機率」。在資產標的選擇上，結合了全球兩大強勢資產。股票端鎖定

具備高成長動能的「台灣前瞻科技產業」，精準參與 AI 供應鏈與半導體趨勢；債券端則配置「美國長天期公債」，利用其與股市的低相關性，提供避險效果。

兆豐投信進一步指出，這種「戰術性資產配置（Tactical Asset Allocation）」過去通

常是法人或大戶專屬的操作策略，交易成本高且耗時。如今透過 00982T，一般投資人也

能輕鬆享有這種「漲時重壓、跌時避險」的法人級策略。

