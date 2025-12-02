兆豐投信：00982T動態調控台股動能與美債防禦

【記者柯安聰台北報導】在市場快速變化的時代，僵化、固定的資產配置已難以應對波動。兆豐投信將於12月8日將展開募集全新ETF—「兆豐台美動能股債平衡ETF」（00982T）。這是全台首檔將「技術分析」寫入指數規則的動態平衡ETF，開創台灣ETF市場的「智慧投資」新局。00982T連結由臺灣指數公司與彭博指數公司雙核心編製的指數，透過技術指標主動判讀市場多空，打破一般固定比例，為投資人打造進可攻、退可守的靈活策略。



兆豐投信指出，平衡型基金或 ETF 多採「固定比例」（如股7債3），往往在股市大跌時反應不及。00982T的最大創新，在於導入了「動態調整」機制，首創「技術分析」決策機制，讓ETF變聰明了。該ETF運用「特選臺灣動能趨勢指數」的200日移動平均線作為多空判讀依據，多頭時，增加股票權重，擁抱AI與半導體成長；空頭時，大部位切換至美國公債，發揮防禦功能。透過這種「動態調整」機制，00982T力求能在波動市場中協助投資人掌握節奏，解決股債配置固定不變的難題。



展望後市，兆豐投信分析，台股在AI、半導體與內需消費題材帶動下長線看好，但短線震盪加劇；美國公債在降息循環下，具備良好的防禦與資本利得空間。00982T鎖定「台股AI +美國公債」，透過這兩大強勢資產，並運用技術分析機制進行台股美債依不同情境動態調整，特別適合想參與台股成長，又想要分散風險的投資人。



00982T為兆豐投信第8檔力作，完善多元資產版圖。目前兆豐投信旗下已發行7檔ETF，涵蓋藍籌、半導體、高股息及美債等領域。00982T作為第8檔產品，不僅延續了兆豐投信在多元資產佈局的優勢，更將「主動式管理的智慧」融入「被動式ETF的機制」中。



00982T預計於12月8日至12月11日展開募集，發行價格新臺幣10元，1張1萬元。對於小資族或退休族群而言，這是一檔可依不同情境，自動化台股美債動態調整、兼顧成長與防禦的資產配置工具。（自立電子報2025/12/2）