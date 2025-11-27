兆豐投信12/8開募00982T「股債動態平衡」ETF

【記者柯安聰台北報導】在面對全球市場多空交替頻繁，傳統「固定比例」的股債配置已難以應對劇烈波動。兆豐投信宣布將於12月8日至11日展開募集全台首檔引入「技術分析決策」的動態平衡 ETF—「兆豐台美動能股債平衡ETF」（00982T）。該檔ETF連結由臺灣指數公司（TIP）與彭博指數公司（Bloomberg）共同編製的「台美動能多資產平衡指數」，主打「動態調整、汰弱留強」，打破傳統平衡型ETF股債比例固定的限制，為投資人打造進可攻、退可守的資產配置2.0方案。



兆豐投信指出，此為全台首見！用「200日均線」做多空判讀，智慧調節攻守權重之產品。目前市場上的平衡型ETF多為「靜態配置」（如固定股7債3），容易在股市空頭時受傷，或在債市逆風時缺乏彈性。00982T是國內第1檔將「技術分析」寫入指數規則的ETF，運用「特選臺灣動能趨勢指數」的200日移動平均線作為多空判讀依據，如同為投資組合裝上了「趨勢雷達」。根據指數規則，00982T具備4種「情境動態調整」機制，解決投資人最頭痛的擇時難題：1.積極型（多頭衝刺）：當偵測到市場動能強勁，股票部位自動拉高至80%，債券降至20%，全力捕捉上漲紅利。2.穩健/特殊型（震盪盤整）：當趨勢減緩或出現乖離過大（超漲/超跌）訊號時，股債比例自動調整為50%：50%，降低波動風險。3.保守型（空頭防禦）：當偵測到空頭訊號，迅速將債券避險部位拉高至80%，股票降至20%，發揮資產保護傘功能。







（圖）兆豐投信將於12月8日至11日展開募集全台首檔引入「技術分析決策」的動態平衡ETF——「兆豐台美動能股債平衡ETF」（00982T）。該檔ETF連結由臺灣指數公司（TIP）與彭博指數公司（Bloomberg）共同編製的「台美動能多資產平衡指數」，主打「動態調整、汰弱留強」，打破傳統平衡型 ETF 股債比例固定的限制。圖為00982T預定經理人張嘉祐



兆豐投信強調，00982T透過台灣科技股+美國公債強強聯手，有策略的「擴大獲利機率」並「壓縮虧損機率」。在資產標的選擇上，結合了全球兩大強勢資產。股票端鎖定具備高成長動能的「台灣前瞻科技產業」，精準參與AI供應鏈與半導體趨勢；債券端則配置「美國長天期公債」，利用其與股市的低相關性，提供避險效果。



兆豐投信進一步指出，這種「戰術性資產配置（Tactical Asset Allocation）」過去通常是法人或大戶專屬的操作策略，交易成本高且耗時。如今透過00982T，一般投資人也能輕鬆享有這種「漲時重壓、跌時避險」的法人級策略。兆豐00982T具備4大優勢：1.風險分散：透過股債動態平衡，波動度相對純股票低。2.進退有據：多頭時，力求投資績效優於市場預期，空頭時保守，力求防禦。3.紀律執行：解決人性「追高殺低」的弱點，依據訊號紀律性執行再平衡。4.門檻極低：發行價僅新臺幣10元，1張僅需1萬元即可入手。



兆豐投信說，00982T將於12月8日至12月11日正式募集。對於沒時間盯盤、不知何時該股轉債或債轉股的投資人，這是1檔能自動適應市場氣候的「全天候」核心配置工具。（自立電子報2025/11/27）