兆豐投顧：降息循環持續 2026年AI沒有泡沫疑慮

（中央社記者江明晏台北19日電）針對投資市場擔憂的AI泡沫化，兆豐投顧副總經理黃國偉在論壇中表示，回顧投資歷史上重大泡沫化事件，皆具備3要素，第1，創新科技，第2，龐大債務，第3，升息；由於目前處於降息循環，推估2026年不會發生AI泡沫，但台股會面臨漲多整理壓力。

兆豐證券今天舉辦「2026投資前哨站 迎向台股新趨勢」論壇。兆豐證券董事長陳佩君在致詞時表示，2025年台股經歷多次劇烈震盪，更凸顯前瞻資訊與策略布局的重要性，台灣企業在全球供應鏈重整的過程中，具備靈活應變與創新能量，相信仍能在國際舞台上發光發熱。

展望台股走勢，兆豐投顧副總經理黃國偉表示，2026年的市場關鍵在於如何在震盪中尋找成長。他認為，投資人應注意3大核心課題，第1，台股在高基期下如何持續成長；第2，降息是否能在市場期待中落地；第3，高評價股能否吸引資金持續進入。

針對2026年台股趨勢展望，他表示，明年台灣經濟情勢還是相當不錯，但指數難免面臨漲多整理，震盪恐加大。

他坦言，AI泡沫基本上一定會發生，只是距離破滅可能還要滿長一段時間，投資歷史上幾起重大泡沫事件中，共通具備3個要素，第1，創新科技，必須讓所有投資人都相信，才是促成泡沫最原始的契機，第2，龐大債務，當業界對創新科技樂觀預期，才會形成大量投資並為此借貸，「但是泡沫形成後，會不會破滅，又是另一回事」。

他接續說，第3，大環境是否處於升息，才會讓「泡泡破滅」發生，目前而言，市場還是處於降息循環中，明年聯準會不管是降息1碼（0.25個百分點）或降息2碼，基本上都沒有升息的力量存在，認為2026年不會有AI泡沫。

展望台股走勢，他表示，投信從2020年以後一路買超台股，但今年7月之後開始轉弱，外資也轉賣，賣超量越來越大，預估本週會是外資連續第6週賣超，而外資明年動向而言，會是和美元強弱息息相關。

台經院產經資料總監、APIAA院士劉佩真指出，台廠赴美設廠有利深化與AI、雲端等關鍵客戶的合作並分散地緣政治風險，但也將面臨高成本、人才與供應鏈難以複製等挑戰。

她強調，核心研發與先進製程必須留在台灣，維持技術領先，才能在全球供應鏈重組中持續鞏固競爭力。（編輯：楊凱翔）1141119