兆豐捐彰化首座「理財愛的書庫」 助孩子從小扎根理財觀念

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】全台第四、彰化首座「理財愛的書庫」今（7）日在永興國小揭牌，縣長王惠美、兆豐證券及台灣閱讀文化基金會等貴賓共同出席，透過閱讀教育讓孩子從小建立正確理財觀念。

彰化縣的孩子又多了一個理財新據點！全縣第一座「理財愛的書庫」今（7）日下午在永興國小正式揭牌。縣長王惠美表示，感謝兆豐證券捐贈書庫，並感謝新竹物流提供免費運送服務，讓孩子們能安全、快速地取得書籍。她指出，現在詐騙多，孩子缺乏理財與儲蓄概念，書庫的成立正好能從小扎根理財觀念。

兆豐證券捐贈彰化首座理財書庫，讓孩子從小扎根理財觀念。（縣政府提供）

王惠美說，永興國小的「理財愛的書庫」是彰化縣第32座「愛的書庫」，縣內還有3座「數位愛的書庫」與42座「英文愛的書庫」。縣府自2019年起投入5,350萬元，優化27所學校圖書館設備，並推動34所學校設立社區共讀站。今年，彰化縣更榮獲教育部10項閱讀績優獎，顯示閱讀教育已在校園深耕多年。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐自2022年起在新竹、台南、嘉義等地設立理財愛的書庫，永興國小則是全台第四座，也是彰化縣首座理財主題書庫。透過書庫，希望孩子能學會正確理財、培養金錢觀，並提高防詐意識。

台灣閱讀文化基金會董事黃坤檳指出，社會詐騙頻傳，問題多源於從小缺乏正確理財觀念。他感謝兆豐金控及彰化縣府的支持，期望透過書庫從小培養孩子正確的金錢觀，成為未來人生的重要基石。

教育處補充，這座書庫由基金會與縣府合作，兆豐證券捐助50萬元，募集50個共讀書箱、1,500冊優質書籍，新竹物流提供公益運送服務。縣府感謝各界夥伴支持理財教育與閱讀素養，展現企業回饋社會的用心。