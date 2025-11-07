兆豐證券捐建彰化首座「理財愛的書庫」 跨域結合閱讀與理財教育
全彰化縣第一座「理財愛的書庫」今(7)日下午於永興國小正式揭牌！彰化縣長王惠美、台灣閱讀文化基金會董事黃坤檳、兆豐證券董事長陳佩君及新竹物流經理張曉華等人共同出席揭牌，象徵閱讀與理財教育跨域結合的新篇章正式開啟。
王惠美表示，感謝台灣閱讀文化基金會黃坤檳董事及何鴻鈞執行長長期協助閱讀推廣，也特別感謝兆豐證券捐贈縣內第一座理財主題書庫，新竹物流並提供免費運送服務。她指出，現今詐騙事件頻傳，許多孩子欠缺儲蓄與理財概念，希望透過理財愛的書庫，讓學生從小建立正確的金錢觀與價值觀。
王惠美說，這是縣內第32座愛的書庫，另有3座數位愛的書庫與42座英文書庫。縣府自2019年起投入5,350萬元優化校園圖書館，並推動設立34所社區共讀站，今年更榮獲教育部閱讀績優獎10項殊榮，顯見縣府與學校、企業及社會各界共同深耕閱讀教育的成果。
兆豐證券董事長陳佩君指出，公司自2022年起陸續於新竹、台南、嘉義設立理財愛的書庫，這次為全台第4座、也是彰化首座，盼以金融教育陪伴孩子成長，從小培養正確理財與防詐觀念。
台灣閱讀文化基金會黃坤檳董事表示，理財教育是價值教育的重要一環，感謝兆豐金控集團贊助與縣府支持，共同讓第375座書庫誕生於彰化。
教育處指出，書庫由兆豐證券捐助50萬元，募集50個共讀書箱、1,500冊優質書籍，新竹物流提供公益運送服務，共同為孩子打造富含理財知識與閱讀樂趣的學習天地。
