兆豐證券捐彰化縣「理財愛的書庫」永興國小揭牌 為孩子扎根理財觀念

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】全縣第一座「理財愛的書庫」於今(7)日下午在永興國小揭牌囉！彰化縣長王惠美、台灣閱讀文化基金會董事黄坤檳、兆豐證券董事長陳佩君、新竹物流經理張曉華等人與會揭牌，這不僅是閱讀教育的重要里程碑，更象徵著閱讀與理財教育跨域結合的新篇章。

王惠美表示，感謝財團法人台灣閱讀文化基金會黄坤檳董事、何鴻鈞執行長帶領團隊對於閱讀的協助，也特別感謝兆豐證券陳佩君董事長及團隊捐贈彰化縣第一座理財愛的書庫，並感謝新竹物流股份有限公司提供免費運送服務。由於現在詐騙很多，小朋友又比較沒有儲蓄與理財的概念，希望能藉由理財愛的書庫的成立，讓孩子能從小扎根理財觀念。

王惠美指出，今天揭牌的「理財愛的書庫」，是彰化縣第32座愛的書庫，另外縣內還有3座「數位愛的書庫」以及42座「英文愛的書庫」，希望孩子們能透過閱讀，拓展視野。自2019年起，縣府更投入5,350萬元經費，優化27所學校圖書館設施，並積極爭取中央補助，推動34所學校設立社區共讀站。今年，彰化縣榮獲教育部「國民中小學推動閱讀績優學校、團體及個人評選」10項殊榮，其中包括3所閱讀磐石學校與7座閱讀推手獎，充分展現縣府與學校、企業、社會各界共同深耕閱讀教育的成果。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券一直致力於普惠金融，從2022年開始，陸續在新竹、台南、嘉義等地設立理財愛的書庫，這次在永興國小成立的是第4座，同時也是彰化縣首座以理財為主題的書庫。我們體認到金融教育對孩子們的未來發展有很大的影響，因此聚焦於理財方面，希望透過從小培養學童正確的理財觀念與金錢觀，同時也讓他們知道如何避免上當受騙、抵禦現今詐騙的猖獗，這正是我們成立書庫的初衷。

台灣閱讀文化基金會董事黄坤檳表示，特別感謝兆豐金控集團的鼎力支持及贊助，也感謝王縣長縣府團隊願意承擔共同推廣共讀環境的責任與使命，我們才能在彰化縣成立第1座、也是全台灣第4座的「理財愛閱書庫」，且是台灣閱讀文化基金會成立的第375座書庫。現今社會詐騙頻傳，許多問題根源於價值觀的偏差，而這正是從小缺乏正確理財教育的結果。希望透過這次的拋磚引玉，從育苗階段開始，為孩子們建立正確的理財觀念，這將成為他們未來創造人生價值的重要基石。

彰化縣政府教育處表示，此次「理財愛的書庫」由財團法人台灣閱讀文化基金會與彰化縣政府攜手合作，並由兆豐證券股份有限公司捐助50萬元，募集50個共讀書箱、1,500冊優質書籍，新竹物流股份有限公司則提供公益運送服務，確保書箱能安全、即時地送達各校，縣府感謝各界夥伴共同努力推廣理財教育與閱讀素養，以具體行動支持教育，展現了企業回饋社會的用心與責任。