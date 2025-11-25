兆豐金前三季EPS1.91元、現金股利配發率75% 高資產客戶數成長近2成

兆豐金控25日舉行2025年第3季線上法說會，前三季稅後淨利282.85億元，EPS 1.91元。（圖片來源／信傳媒編輯部）

兆豐金控（2866）25日舉行2025年第3季線上法說會，總經理張傳章指出，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本適足率達135%；並強調，股利政策會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。

針對總體經濟展望，張傳章預期，明年台灣經濟溫和成長，美元兌台幣會在28.5~31元區間；對央行貨幣政策預測不變，但基調會偏向寬鬆。

廣告 廣告

兆豐金前三季EPS1.91元，股利將以現金為主

兆豐金控今年前三季稅後淨利282.85億元，每股盈餘（EPS）1.91元；自結累計1至10月稅後淨利303.6億元，持續穩居公股金控領導地位。

其中，兆豐金獲利主力的銀行子公司前三季稅後淨利234億元，整體表現穩健。放款平均餘額約2.3兆元，年成長率達4.9%，其中，受惠於AI、高效能運算及半導體產業授信需求增加，台幣放款第三季年成長率達8.1%；資金動能穩步提升，存款業務年成長率為2.6%。

張傳章指出，今年第三季主要央行進入降息，市場對利率出現分歧看法，加上中美貿易摩擦，金融市場高度震盪，兆豐金透過靈活調整策略，前三季稅後淨利282.85億，每股盈餘1.91元，居公股第一名；前10月累計淨利303.6億元同業排名第五。

展望台灣經濟，張傳章指出，今年受惠AI新興科技拉貨效應，台灣GDP做五望六，有望上看6%，在最低工資調升等政策下，民間消費有望提升，預期明年台灣將會是溫和成長，預估美元兌新台幣約在28.5~31元區間波動，

張傳章表示，台幣每升值1元，影響銀行獲利約3億元。在聯準會降息趨勢下，調整存款、債券、放款結構，透過高利差金融商品因應利率變動，減少負面影響。他也預期，明年央行利率政策不變，但基調會偏向寬鬆。

高資產業務AUM達2,354億元，高端客戶數超過2,000戶

針對財富管理業務方面，兆豐銀配合政府推動「亞洲高資產管理中心」政策，前三季高資產業務AUM達2,354億元，年成長率為15%；財富管理淨手續費收入31.8億元，年成長率為11%。

此外，為強化高資產客戶經營，兆豐金控成立專責團隊，研發設計各種結構型商品，以建立自我品牌，並推動私募基金(PE、PD)業務、家族辦公室與保費融資等多元服務，打造完整的高資產金融生態系，以提升整體財富管理深度與客戶黏著度。

兆豐銀副總經理陳建中補充，截自今年第三季，高資產客戶數為2,004戶，管理資產規模約2,345億元，分別年成長19%、15%，人均AUM為1.2億，未來策略包含持續推出商品，提供客製化服務，新增外幣資產投資多元服務，並規劃開辦自營債券業務滿足高端客戶需求。

傳公公投信併購「四合一」，兆豐金：正向且密切關注

隨民營金控併購動作不斷，公股金控規模出現落後情形，兆豐金身為公股獲利王，在併購議題上是否有所規劃，抑或是採取何種策略考量，受到外界關注。

對此，張傳章回應，兆豐集團秉持穩健經營原則，正向且密切關注相關發展，並坦言，金控旗下投信子公司市占比其實都相對偏低，根據投信公會資料統計，即使公股投信合併起來，加總市占率也僅3.4％，在市場上排名第八。

若未來假設有併購整合需求，兆豐集團會根據財政部訂定之六大評估要素，包含企業文化整合、業務互補、市場定位等，進行全方位審慎評估，以確保符合集團與股東最佳利益。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台數科參與傳播產業發展高峰論壇 分享從居家安全走向智慧社區的創新實踐

川普啟動「創世紀任務」 與輝達、超微等巨頭合作加速AI科研

新北市還有店面一坪不到３萬！ 法人現金買可望八年回本 地下室店面這三產業最愛

