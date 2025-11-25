兆豐金前3季EPS1.91元 114年股利仍以現金為主

兆豐金控今(25)日召開線上法說會。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金控(2886)今(25)日召開線上法說會，兆豐金前3季稅後淨利達282.85億元、EPS1.91元；累計1至10月稅後淨利303.6億元，各子公司獲利穩定，展望第4季與全年獲利可期，兆金控總經理張傳章表示，今年資產品質維持穩健，預期信用成本將較去年下降，目前集團第3季資本適足率自結數達135.22%，銀行子公司資本適足率也提升至17%，114年股利配發將以現金股利為主，與過去3年平均現金股利發放率75%相當。

廣告 廣告

兆豐金控今日的法說會由金控總經理張傳章主持，張傳章指出，今年全球經濟仍面臨政策與地緣挑戰，兆豐金控將持續以穩健資本結構與靈活策略應對，在貨幣政策方面，預期台灣央行 2026年上半年基本上會維持利率不變，但基調會偏向寬鬆。另外，美國聯準會 2025年12月到底是否降息一碼，市場看法雖較為分歧，但根據目前的資訊評估，降息的機率仍高，預期2026年上半年還是有降息一碼的空間。

兆豐銀行將以3措施降低美國降息的衝擊，在放款業務上將持續改善放款結構、擴大具利潤的中小企業、個人信貸，以及理財型的貸款等業務；債券的投資方面將伺機加碼固定債券，搭配浮動利率債券，並逐步增加投資信評在 A+ 以上的國家債券，以提高整體台外幣投資組合收益率；存款業務上，加強招攬薪轉戶等個人往來戶並提升資金運用效益，以減緩利差縮小對銀行營運的衝擊。

對於新台幣對美元匯價2026年的走勢，張傳章預估，新台幣對美元的匯率將在28.5 至31的區間波動。若台幣每升值1元，對兆豐銀的獲利年影響數大概是3億元，外幣資產或衍生的大額利息收入，可透過每週拋補機制來規避匯率大幅波動的風險。

兆豐銀表示，雖然美中經貿摩擦持續、地緣政治風險升溫，加上能源價格震盪，使金融市場維持高波動，但子公司兆豐銀行前3季稅後淨利仍達234億元，整體表現穩健。特別是受惠於AI、高效能運算及半導體產業授信需求增加，台幣放款第３季年成長率達8.1%，放款平均餘額約2.3兆元，年成長率達4.9%，資金動能穩步提升。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

LTN經濟通》中國番茄也洗產地 義大利不忍了

森崴風暴延燒富崴、九崴 董座胡惠森請辭下台

