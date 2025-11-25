兆豐金擬增持4國公債！小額信貸估成長逾3成 法說重點速看

兆豐金今天舉辦線上法說會，透露股票投資以長期持有、收取股利為主，交易維持低水準部位；債券部位，將以波段操作為主，並逐步規劃增加投資德、法、澳、日的國家公債，且為規避利率風險，整體債券的存續期間控制在5年內，並配置43% 於1年以下的短天期債。

截至今年第三季，兆豐銀持有的債券部位4440億元，佔總資產的10%；因應信評機構將美國主權評級調降，截至今年第三季，美債部位仍佔債券投資組合的 7%。

子公司部分，兆豐銀的小額信貸表現亮眼，今年9月底餘額達119億，年增 27.2%，全年預估成長31.1%，將是消金業務的重要成長動能；房貸業務截至今年9月底，餘額年增0.5%；全年平均餘額預估會成長5%。

展望經濟情勢，兆豐金總經理張傳章指出，2026年新台幣對美元的匯率預期會在28.5到31的區間波動，若台幣每升值1塊錢，對兆豐銀行子公司的獲利影響數大概是3億。兆豐金已透過每週拋補的機制，規避匯率大幅波動風險。

貨幣政策方面，預期央行2026年上半年基本上會維持利率不變，但基調會偏向緊縮。美國聯準會2025年12月是否降息一碼，市場意見分歧，不過以目前景氣來看，降息的機率還是很高，且2026 年上半年仍有降息1碼的空間。

因此，兆豐銀行將會調整存款結構，提高活期存款的比重，來降低資金成本，並審慎調整放款結構及債券投資組合，搭配長天期 FX swap (換匯操作)，減緩降息對資產收益的負面影響，同時推展高利差消費金融商品來因應利率的變動。

兆豐銀副總陳昭蓉指出，兆豐銀行今年放款年複合成長目標是8.8%，追求放款成長高於市場平均。2025年截至第三季放款餘額 2.3 兆，年增4.9%，成長動能主要來自國內企金。

兆豐銀副總陳建中指出，今年前三季消金放款平均餘額，年增6.8%，全年預估成長約 5.3%。消金放款動能第四季已逐步緩升；房貸業務截至今年9月底，餘額4205億，年增0.5%；全年平均餘額預估會成長5%，兆豐銀行堅持審慎核貸原則，重視客戶的還款能力，以自用住宅為主要客群，資產品質穩健可控。

陳建中強調，除了持續推廣青安及首購房貸外，也加強個人的理財型貸款以及小額信貸佈局。其中，小額信貸表現亮眼，今年9月底餘額達119億，年增 27.2%，全年預估成長31.1%，是消金業務的重要成長動能。

