兆豐金明年股利以現金為主 發放率約75%
[NOWnews今日新聞] 兆豐金控今（25）日舉行法人說明會，公布今（2025）年前3季稅後淨利達新台幣282.85億元，每股盈餘（EPS）1.91元；累計1至10月稅後淨利303.6億元，在同業中排名第5，持續穩居公股金控領導地位。至於股東最關心的股利配發部分，兆豐金表示，在資本如此充足的前提下，將以「現金股利」為主，與過去3年平均現金股利發放率75%相當。
兆豐金總經理張傳章表示，今年以來，全球主要央行可能進入降息階段，市場對利率政策走勢出現分歧，資金流向仍未明確。同時，美中經貿摩擦持續、地緣政治風險升溫，加上能源價格震盪，使金融市場維持高波動。面對挑戰，兆豐金控憑藉穩健資本與嚴謹風險管理，靈活調整資產負債結構，並結合集團金融綜效，積極拓展AI、綠能及新興產業相關金融業務，展現穩健經營成果。
截至今年前3季，銀行子公司前3季稅後淨利234億元，整體表現穩健。放款平均餘額約2.3兆元，年成長率達4.9%，其中受惠於AI、高效能運算及半導體產業授信需求增加，台幣放款第三季年成長率達8.1%；資金動能穩步提升，存款業務年成長率為2.6%。
在企業金融方面，銀行子公司聯貸業務持續領先業界，主辦多件大型電子及半導體集團聯貸案，並積極推動永續聯貸及綠色融資，支持企業淨零轉型。外匯業務前3季敘作量達6504億美元，年成長15%，主要受惠跨國科技集團貿易結算及美元定存專案。財務操作方面，銀行子公司透過靈活運用匯率避險與投資組合調整，維持收益穩定，前3季認列淨收益159億元。
在財富管理業務方面，銀行子公司配合政府推動「亞洲高資產管理中心」政策，前3季高資產業務AUM達2354億元，年成長率為15%；財富管理淨手續費收入31.8億元，年成長率為11%。此外，為強化高資產客戶經營，兆豐金控成立專責團隊，研發設計各種結構型商品，以建立自我品牌，並推動私募基金（PE、PD）業務、家族辦公室與保費融資等多元服務，打造完整的高資產金融生態系，以提升整體財富管理深度與客戶黏著度。
證券子公司前3季稅後淨利18.41億元，雖上半年受市場波動影響，第3季起已恢復穩定獲利，銀證雙開及數位中心服務上線後，年輕族群與新客戶持續增加。票券子公司前3季稅後淨利19.06億元，年成長率達11%，在利差變化與市場波動下，仍憑藉精準資金調度與風險管理，維持穩健獲利，承銷與買賣票債券量雙位數成長，市場領先地位穩固。
產險子公司前3季稅後淨利6.54億元，年成長率達107%，表現突出，其中工程險與健康傷害險業績優於預期，預計今年整年將有雙位數成長；投信子公司前3季稅後淨利7,585萬元，年成長率達11%，管理資產規模達1188億元，年成長率為18%。
展望第4季與全年獲利，兆豐金去年全年呆帳費用較高，相較之下，今年資產品質維持穩健，預期信用成本將較去年下降，再加上各子公司獲利穩定，兆豐金全年獲利可期，且目前集團第3季資本適足率自結數來到135.22%，銀行子公司資本適足率也提升至17%。在資本如此充足的前提下，兆豐金表示，股利配發將以現金股利為主，與過去3年平均現金股利發放率75%相當。
展望未來，張傳章強調，全球經濟仍面臨政策與地緣挑戰，兆豐金將持續以穩健資本結構與靈活策略應對，推動集團各子公司發展，以提升整體競爭力及股東價值。
