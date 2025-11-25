兆豐金法說》總座：現金股利配發率約75% 明年配息金額呼之欲出

兆豐金控今（25）日舉行線上法說會，總經理張傳章致詞時預告，明（2026）年配發今年盈餘仍以現金股利為主，現金股利配發率約75%。美系金融股外資分析師估兆豐金今年全年每股稅後純益（EPS）為2.27元，據此換算兆豐金明年股息金額有機會較今年走高0.1元至1.7元。

兆豐金今年前10月稅後純益303.6億元、年減2.4%，累計每股稅後純益（EPS）為2.05元、年減2.4%，主要反映核心子公司兆豐銀行累計獲利衰退5.2%，以及主要子公司兆豐證券累計獲利衰退22.4%；產險、票券子公司則是獲利動能良好，前10月稅後純益分別年增91.7%、12.0%。

廣告 廣告

兆豐金控總經理張傳章今日下午在法說會致詞快結束時，主動談及明年的股利政策，他說：「114年度股利發放政策還是會以現金股利為主，而且將以過去三年平均現金股利發放率75%相當為發放原則。」

獲利走低、拉高配發率，維持股價競爭力

兆豐金今年全數配發現金股利，每股配息1.6元，股利配發率68.1%。張傳章所言預告，兆豐金明年如同今年全數配息的機率很高，且因公司獲利走低，股利配發率將會拉高，好讓公司的現金股息殖利率不致跌破4%，以維持兆豐金在金融股中的基本競爭力。

張傳章表示，展望未來，兆豐金將持續以穩健的資本結構跟靈活的應變能力來推動各子公司的發展，並以達成ROE（股東權益報酬率）10%及ROA（資產報酬率）1%為集團經營的目標。兆豐金今年前9月年化ROE為10.1%、年化ROA為0.8%。

估新台幣明年 28.5 ～ 31 元，央行上半年利率不變

答覆法人提問時，張傳章談到，2026年新台幣對美元預計會在28.5～31元區間波動，台幣每升1元對兆豐銀行的年影響數大概3億元，外幣資產所衍生的大額利息收入，兆豐銀已經透過拋補機制來規避匯率大幅波動的風險。

貨幣政策方面，張傳章說，預期中央銀行2026年上半年基本上會維持利率不變，但基調會偏向寬鬆；美國聯準會2025年12月到底是否降息1碼（0.25個百分點），市場意見比較分歧，但目前資訊來看，降息機率還是很高，且2026年上半年還是有降息1碼的空間。

更多風傳媒報導

