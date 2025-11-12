兆豐金與集團工會二次簽訂團體協約 員工婚假請假規定優於法令
兆豐金控繼110年2月與集團工會首次簽訂團體協約後，今（12）日與該工會續行簽訂第二次團體協約，進一步強化員工權益保障，將優於現行勞動法令之員工婚假請假相關規定、員工持股信託等納入協約條款，展現對員工福利的重視。
兆豐金控指出，自113年9月起在既有的團體協約基礎下，秉持勞資互信互諒的原則，與集團工會展開協商，歷經充分討論後達成共識，並由兆豐金總經理張傳章與集團工會理事長張水駱代表勞資雙方，完成第二次團體協約簽訂。
兆豐金指出，團體協約順利簽訂，不但有助提升企業內部運作穩定性，也有利於建立以信賴為基礎的企業文化，兆豐金也將持續與工會攜手合作，共同營造安全、友善且具競爭力的職場環境，實踐企業永續與善盡社會責任。
更多品觀點報導
登入「Fubon+」抽東京機票 北富銀週年活動限時開跑！
全球型ETF第四季績效5強！漲幅5％起跳 經理人建議這樣佈局
其他人也在看
數發部：持續與各界協作 盼台灣成為最會用AI國家
（中央社記者趙敏雅台北12日電）數發部次長侯宜秀今天表示，政府在人工智慧（AI）資料與應用方面投入資源，各部會正盤點適合的資料，未來可上架到台灣主權AI語言資料庫，將釋出初步成果，數發部也會持續與各界協作，希望讓台灣成為最會運用AI的國家。中央社 ・ 17 小時前
創控第3季由虧轉盈 10月營收年增逾5成
半導體先進製程AMC奈米監測設備廠創控（6909）公布第三季營運成果，營業利益1438萬元、稅後淨利1640萬元，每股稅後淨利（EPS）0.25元，由虧轉盈。隨著下半年傳統旺季效應逐漸顯現，創控第三季營收1.2億元，季增38.61％；營業利益1438萬元，稅後淨利1640萬元，每股稅後淨利0.25元自由時報 ・ 17 小時前
全球人壽實踐公平待客 獨董變身超級客服 多路並進強化防詐
全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，落實公平待客原則，具體成效深獲肯定，於金管會114年度「公平待客原則評核結果」，名列壽險業排名前25%。與此同時，全球人壽持續推動獨立董事一日客服體驗活動、同仁參訪刑事警察局詐欺犯罪防制中心165反詐騙諮詢專線、強化臨櫃防詐關懷與安全機制，以實際行動確保保戶權益，致力提供保戶專業、安心且溫暖的保險服務體驗。中時財經即時 ・ 17 小時前
合庫人壽穩健經營 持續捐助3,300萬元支持家庭照顧者
合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年。今年再度展現企業社會責任，以每張房貸壽險保單捐款300元支持各項家庭照顧服務，截至今年第四季，累計捐款金額已達3,300萬元，持續為台灣社會注入溫暖與力量。中時財經即時 ・ 17 小時前
群光前三季EPS 8.01元 創同期次高
群光（2385）12日公告今年第三季財報，第三季營收、毛利、毛利率、營業利益、以及營業利益率均達今年以來新高。營收達248.08億元，季增1％。產品結構轉佳，再加上台幣小幅貶值的影響下，第三季毛利率為19.1％，季增1.4個百分點，營業利益達23.58億元，季增23％，稅後純益為20.86億元，淨利率為8.4%，EPS為2.87元。中時財經即時 ・ 17 小時前
佳世達董座向股東致歉 明年拚谷底翻身
佳世達（2352）舉行法說會，第三季每股純益僅0.15元，董事長陳其宏向股東致歉。下半年旺季不旺，預估第四季和第三季相當，今年是獲利谷底，期待明年反彈。公司會擴大在AI、資料中心等熱門領域的投資力道，推動營運成長動能。中時財經即時 ・ 17 小時前
父母贊助750萬頭款！ 小夫妻問「該買哪種房」 專家揭關鍵
「爸媽幫出750萬頭期，這樣能買多貴的房？」根據臉書社團「賣厝阿明 知識+」分享案例，一對34歲的自營商夫妻近日在網路上求助，兩人育有兩名孩子，月收入大約12~16萬元，手上仍有95萬元車貸（月繳1.3萬元），雖然有父母的贊助頭期款，但現實考量仍不少，更好奇能入手哪些房子，對此「賣厝阿明」提醒購屋不能只看金額，更要顧及長期現金流。EBC東森財經新聞 ・ 17 小時前
神山給利買盤湧 短線延續反彈格局
投組表現：中時財經即時 ・ 17 小時前
鴻海：與OpenAI合作 明年資料中心模組化拚出貨
（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，會與OpenAI等人工智慧（AI）大廠合作，鴻海正與夥伴討論AI資料中心模組化架構與系統整合，預期2026年效益浮現、有機會出貨；明年在繪圖處理器（GPU）和特殊應用晶片（ASIC）產品組合比例約8比2。中央社 ・ 17 小時前
【財經特輯】兆豐銀行以行動支持海洋永續 榮獲海委會第1屆「企業海洋永續貢獻獎」肯定
兆豐銀行以實際行動支持海洋永續發展，自2023年起攜手兆豐銀行文教基金會與社團法人台灣黑面琵鷺保育學會，合作推動「築巢護岸 永續飛翔」計畫，致力於海岸生態維護與海洋生物多樣性保育，確保生態系統功能得以永續延續。此作為於第一屆「企業海洋永續貢獻獎」評選中獲得肯定。鏡新聞 ・ 17 小時前
床墊獨立筒偷斤減兩 公平會開罰蓓爾國際
[NOWnews今日新聞]床墊獨立筒也可以「偷斤減兩」？ 公平會今（12）日通過，蓓爾國際有限公司網站銷售「4D石墨烯天絲獨立筒御眠床墊」要價約7000元，於商品資訊標示「內材質：741顆線...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
第三季半導體產值達1.67兆！年增逾2成 估全年達6.48兆
台灣半導體產業協會今日（11/12）公布第三季IC產業營運結果。根據工研院產科國際所統計，第三季台灣整體IC產業產值達1兆6,697億元台幣，季增4.4%，年增20.6%。產科所並預估今年台灣IC產業產值達6.48兆元，約年增 22%。太報 ・ 17 小時前
小草造謠「80億歐元換演說」在日本瘋打卡 回台卻坐輪椅原因曝
即時中心／劉朝陽報導副總統蕭美琴11月7日於歐洲議會IPAC大會上發表演說，是台灣外交史上重大突破，竟有一名陳姓網友發文造謠，指稱台灣政府捐了巨資換取讓蕭美琴進歐洲議會「噴口水」，抹煞第一線外交人員的努力。總統府事後澄清並且報警處理，陳男發文時人還在國外，昨（12）日下午回台灣，在桃機被警方攔下。網紅四叉貓質疑，陳男在國外時「明明人好好的，為何一回國就坐輪椅？」。民視 ・ 1 小時前
謝侑芯命案逆轉！黃明志今獲釋「沒犯案證據」 警找專家破解手機挖內容
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志，黃明志5日現身警局投案，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，警方證實，兩人有「親密特殊關係」。檢方指出，暫時無證據顯示黃明志涉案，預計今（13）日獲釋。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 17 小時前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 14 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 4 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前