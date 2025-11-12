兆豐金與集團工會二次簽訂團體協約 員工婚假請假規定優於法令

兆豐金控繼110年2月與集團工會首次簽訂團體協約後，今（12）日與該工會續行簽訂第二次團體協約，進一步強化員工權益保障，將優於現行勞動法令之員工婚假請假相關規定、員工持股信託等納入協約條款，展現對員工福利的重視。

兆豐金控指出，自113年9月起在既有的團體協約基礎下，秉持勞資互信互諒的原則，與集團工會展開協商，歷經充分討論後達成共識，並由兆豐金總經理張傳章與集團工會理事長張水駱代表勞資雙方，完成第二次團體協約簽訂。

廣告 廣告

兆豐金指出，團體協約順利簽訂，不但有助提升企業內部運作穩定性，也有利於建立以信賴為基礎的企業文化，兆豐金也將持續與工會攜手合作，共同營造安全、友善且具競爭力的職場環境，實踐企業永續與善盡社會責任。

更多品觀點報導

登入「Fubon+」抽東京機票 北富銀週年活動限時開跑！

全球型ETF第四季績效5強！漲幅5％起跳 經理人建議這樣佈局

