兆豐金：公股投信市占率僅3.4% 審慎評估併購整合

（中央社記者呂晏慈台北25日電）近期市場點名華南金等4家公股行庫旗下投信公司，可朝向「四合一」整併。兆豐金今天表示，公股金控旗下投信整體市占率僅3.4%，若有併購及整合需求，將依循財政部訂定的6大評估要素審慎評估；明年股利以現金為主，與過去3年平均發放率75%相當。

兆豐金控今天舉辦第3季法說會，前10月稅後淨利新台幣303.6億元，在同業中排名第5，續居公股金控領導地位；子公司兆豐銀前3季稅後淨利234億元，放款平均餘額約2.3兆元、年增4.9%，另受惠人工智慧（AI）、高效能運算及半導體產業授信需求增加，新台幣放款成長率達8.1%，資金動能穩步提升，存款業務年增2.6%。

針對市場傳出第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望「四合一」整併，兆豐金總經理張傳章表示，將秉持穩健經營原則，正向且密切地關注相關發展，公股金控旗下子公司市占率相對偏低，依投信投顧公會統計，縱使公股投信全部合併起來，市占率也只有3.4%，在市場排名第8名。

張傳章說，未來假設有併購或整合需求，兆豐金將依循財政部所訂定的6大評估要素，包括企業文化整合、經營策略一致、業務互補、市場定位差異、員工權益保障、營運據點整合效益等面向，進行全方位且審慎的評估，確保每個決策都符合集團及股東的最佳利益。

此外，張傳章提及，今年以來，全球主要央行可能進入降息階段，市場對利率政策走勢出現分歧，資金流向仍未明確。同時，美中經貿摩擦持續、地緣政治風險升溫，加上能源價格震盪，使金融市場維持高波動。

對於明年經濟情勢預測，張傳章表示，今年台灣經濟表現亮眼，全年經濟成長率呈現「坐5望6」態勢，展望2026年，最低工資調升等政策將使民間消費回溫，台灣經濟可望維持溫和成長，同時預期台灣央行上半年會維持利率不變，基調偏向寬鬆，至於美國聯準會（Fed）今年底是否將降息1碼，市場意見分歧，目前看來降息機率仍高，且明年上半年仍有降息空間。

張傳章說明，全球經濟仍面臨政策與地緣挑戰，將持續以穩健資本結構與靈活策略應對，推動集團各子公司發展，以提升整體競爭力及股東價值。

股利政策方面，張傳章表示，今年資產品質維持穩健，預期信用成本將較去年下降，兆豐金第3季資本適足率135.22%，兆豐銀則提升至17%，在資本充足的前提下，股利配發將以現金股利為主，與過去3年平均現金股利發放率75%相當。

法人關注響應亞洲資產管理中心政策相關布局，張傳章說明，將採取「先求穩再求好」策略，希望透過商品創新、服務深化、人才培訓，打造具國際競爭力的財富管理平台，為留住台灣的資金及境外資金打下良好基礎。

張傳章表示，兆豐銀已進駐高雄資產管理專區，截至第3季已服務81名專區高資產客戶，資產管理規模（AUM）達110億元，初期成效穩健。產品策略方面，採取引進多元私募投資商品、持續精進結構型商品設計能力、由金控高層主導跨子公司專案小組等作法，預計12月將推出集團專屬代理的私募基金、特色結構型商品與保險商品等。（編輯：潘羿菁）1141125