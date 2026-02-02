兆豐銀推TISA基金服務 1000元即可申購

（中央社記者呂晏慈台北2日電）兆豐銀行今天宣布台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）基金服務2月起正式上路，投資人可透過網路銀行或行動銀行辦理，最低只需新台幣1000元即可申購，從小額資金開始逐步累積退休與長期財富。

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，去年推出TISA制度。兆豐銀表示，TISA這項服務是專為個人投資人設計的儲蓄型投資方案，採「定時定額」申購模式鼓勵長期投資，不僅是政策推動下的新選擇，更是強化國人退休金準備的重要里程碑。

兆豐銀說明，TISA服務具備免申購手續費、低申購門檻與低經理費等特色，為回饋客戶支持，今年加碼推出「免收信託管理費」的優惠活動，客戶只要於年底前完成TISA基金下單，即可享信託管理費免收。

兆豐銀表示，平台上涵蓋多檔熱門基金，包括科技趨勢、全球產業等主題，協助投資人建構多元化投資組合。

為推動普惠金融與數位理財，兆豐銀表示，去年推出機器人理財「ETF投資組合」下單，是首家同時提供機器人理財「基金」及「ETF」雙平台服務的公股銀行，如今將數位投資服務延伸至TISA領域，協助投資人以更低費用、更高效率的方式進行全球資產配置，掌握全球市場脈動與長期成長機會。（編輯：張均懋）1150202