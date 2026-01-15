兆豐銀續推新竹青創神方案！補貼期限2年 最高200萬貸款

兆豐金控、兆豐銀行（兆豐金提供）



創業資金是青年逐夢路上最關鍵的一哩路，兆豐銀行為持續減輕新竹青年創業初期的資金壓力，宣布今年將繼續攜手新竹市政府青年發展中心，續辦廣受好評的「竹挺利」青年創業貸款利息補貼計畫，以實質補貼協助青年將資源用在事業發展，減輕創業初期的利息負擔。

兆豐銀表示，「竹挺利」方案凡設籍於新竹市的青年創業者，向兆豐申貸「經濟部中小及新創企業署青年創業貸款」撥款後，經新竹市政府青年發展中心審核通過，即可享有最高200萬元貸款金額，最高2.5%利息由市府全額補貼，補貼期間最長可達2年的優惠條件，大幅降低創業初期資金門檻，協助青年創業者穩健啟動、專注市場布局。

廣告 廣告

兆豐銀同步優化申辦流程，全面導入數位化服務。青創業者只要透過經濟部「中小企業網路大學校」完成課程，即可就近向兆豐銀行各分行洽詢申辦，或直接透過兆豐銀行「小微easy貸」線上平台進件申請，打破銀行營業時間限制，讓忙碌的企業主即使在深夜，也能隨時完成申貸流程。

兆豐銀更提供「一站式貼心服務」，在完成核貸後，將主動協助企業向新竹市青年發展中心申請利息補貼，減少業者在銀行與市府之間往返申請的行政負擔，讓青年創業者能把時間與精力，真正投注在經營與成長上。

兆豐銀行近年來於南台灣成功承作高雄與屏東青創貸款利息補貼計畫，截至去年底累計承貸已近新臺幣3億元，為無數青創業者注入啟動夢想的第一道活水。如今兆豐銀行挾著這股成功的服務經驗，透過與新竹市府合作的「竹挺利」計畫，展現兆豐銀行支持青年創業的金融實力。

在新竹這座全球科技重鎮，兆豐銀行不僅長期扮演半導體與高科技產業的重要金融夥伴，也同樣重視在地青年創業的成長動能;透過「竹挺利」青年創業貸款利息補貼計畫，讓青創幼苗能與國際級科技大廠並肩成長，共同在新竹這片土地上成長茁壯，創造屬於新竹青年的新未來。

更多太報報導

投信14日最大買超是國巨* 兩檔ETF持股比例高最嗨

川普擬祭特定半導體關稅、輝達台積電ADR挫！台股跌逾200點 台積電失守1700元

羅技商辦商用消費三箭齊發! 台灣今年營運續拚雙位數成長、談記憶體這樣說