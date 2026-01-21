兆豐銀行備8萬瓶發財水、5萬包發財米 陪客戶奔向好運

兆豐銀行今（21）日發布新聞稿指出，今年特別規劃多款春節限定好禮，準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續於全台各分行限量贈送，結合全國12家分行舉辦名師揮毫活動，祝福客戶在馬年駿業騰飛、財運滿載。

今年提供給兆豐理財客戶「駿馬納財」發財水，以「駿馬奔騰、財富滿載」為設計主題，整體視覺採用燙金色彩呈現新春喜慶氛圍，描繪駿馬昂首奔馳的矯健英姿，象徵把握機會、勇敢追夢，也寓意在新的一年持續向前、收穫成果。

兆豐銀行規劃兩款馬年春節限量好禮：「駿馬納財」發財水、「馬上發財」發財米。（兆豐銀行提供）

兆豐銀行亦準備「馬上發財」發財米作為臨櫃迎春心意，嚴選來自彰化田中地區的優質濁水米，稻作灌溉水源取自合歡山融雪，並經八堡圳引流濁水溪水系，水質豐沛、孕育出粒粒飽滿、口感香Q的優質好米，象徵豐收、富足與平安健康，讓客戶在新的一年「吃得安心、過得順心」，迎向2026年的美好未來。

配合馬年新春到來，兆豐銀行將於春節前於全國北、中、南精選12家分行舉辦「駿馬迎春賀兆吉 名師揮毫慶豐年」現場揮毫活動，特別邀請多位知名書法名家蒞臨分行，為客戶親手書寫祈福春聯，只要到分行洽公即可免費索取春聯，將祝福、財運與滿滿喜氣一同帶回家，為即將到來的農曆馬年增添喜慶光彩，迎向奔騰順遂的新年。

兆豐銀行今年於春節前幾日，安排全台12家分行舉辦新春揮毫。（兆豐銀行提供）

兆豐銀行表示，春節期間民眾到分行洽公即可感受濃厚年節氣氛，春節限定款發財水與發財米將於2月起在全台分行據點限量贈送，數量有限，送完為止。兆豐銀行誠摯邀請客戶於新春前幾日走訪分行，把滿滿祝福與好運帶回家，並預祝所有客戶馬年行大運、事業奔騰、財富馬上到位。

