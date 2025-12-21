兆豐銀行員余家昶英勇阻擋張文遇害 兆豐：感到不捨，將從優撫恤

捷運中山站旁誠品19日發生隨機砍人事件，消防人員將傷者陸續送往醫院。記者曾原信／攝影

張文日前犯下舉國震驚的台北捷運隨機殺人案，其中在誠品南西店遇害的是王姓男子是兆豐銀行大稻埕分行行員，主要是負責徵信業務，消息傳出後，兆豐銀行董事長董瑞斌、總經理黃永貞及銀行經理昨天趕到醫院關心陪伴同仁及家屬，大家心裡都非常難過不捨。兆豐銀指出，對於這位優秀同仁不幸意外離世，全體同仁都感到非常不捨與悲痛，行方正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤。

余家昶阻擋張文卻遭殺害，北車M7出口層追悼區有許多民眾送花、飲品、食物等追悼。記者洪子凱／攝影

兆豐銀行表示，同仁及其家屬遭逢此一重大變故，這是非常沉重的不幸事件，人資部門也將提供心理諮詢資源予受影響的同事。

