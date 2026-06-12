兆豐00913強勢卡位逾1.7兆元AI新賽道

【記者柯安聰台北報導】全球AI競逐焦點已從雲端算力大戰，全面延燒至終端裝置的規格大升級。根據國際研調機構MarketsandMarkets最新預估，全球AI代理（Agentic AI）市場規模將以高達46.3%的年複合成長率（CAGR）高速成長，預估至2030年將達到562億美元，折合逾新臺幣1.7兆元。這場「涵蓋全面、規模衝兆元」的半導體新戰局，正引領台積電、聯發科、日月光投控等台灣晶圓龍頭企業走向全面高成長的新里程碑。面對如此龐大的兆元商機，兆豐投信投資團隊建議，投資人最有效的參與方式就是精準鎖定半導體的「晶圓製造」。



兆豐台灣晶圓製造ETF（00913）經理人吳朋鴻指出，根據Gartner研究機構預測，至2028年將有高達15%的企業日常決策任務由AI代理自主完成，全面顛覆傳統企業營運模式。經理人吳朋鴻分析，由於AI代理強調即時響應、高度隱私與自主決策，運算需求正加速從雲端走向「邊緣終端」，這意味著終端裝置的晶片效能、電源管理、記憶體容量與傳輸速度將同步迎來規格大躍升，進而為台灣晶圓代工與IC設計產業注入強勁的訂單成長動能。經理人吳朋鴻進一步表示，AI代理的核心在於「邊緣推論與晶片全面升級」，而兆豐台灣晶圓製造ETF前四大持股（台積電、聯電、華邦電、聯發科）權重合計高達60%，從最尖端的ASIC/CPU代工、終端晶片設計到邊緣運算不可或缺的記憶體，全面網羅最強AI代理硬體龍頭。



兆豐投信投資團隊建議，若投資人期望在半導體產業鏈中尋求更佳的「分散性」，00913提供了不同於單一權值股獨大的投資選擇。而近期盤面表現也再度驗證，透過合理的權重配置與基本面篩選，分散型半導體 ETF與台積電高占比的半導體ETF，二者績效表現說是不相上下，投資人則可依自身的風險偏好適度布局。00913所追蹤的「特選臺灣晶圓製造指數」成分股百分之百聚焦台灣最核心的半導體晶圓企業，其前10大成分股結構，囊括了晶片製造、設計到記憶體擴充的核心關鍵：



晶片製程及代工（權重佔比近41%）：第1大持股台積電之權重達21.53%，作為全球AI晶片代工的領先者，不論是輝達、超微或是各大巨頭的自研ASIC晶片，均高度依賴其先進製程。另輔以聯電（15.29%）、世界先進（3.7%），精準捕捉成熟製程與特殊製程的周邊晶片爆發需求。



邊緣運算與終端晶片設計：第4大持股聯發科持股比重達11.45%，在手機、AI PC等終端裝置的「Agentic AI」晶片設計領域具備全球領先優勢，是推進邊緣AI不可或缺的重點企業。



記憶體強勁後盾：第3大持股華邦電持股占比達12.79%，受惠於AI代理帶動邊緣端裝置對低功耗、利基型記憶體的龐大升級需求。



全方位半導體生態系：包含日月光投控（8.09%）封測巨擘、致茂（8.25%）精密檢測、穩懋（6.29%）化合物半導體，以及上游材料晶圓大廠環球晶（3.5%）與中美晶（1.33%），由上至下形成最堅固的AI防線。（自立電子報2026/6/12）