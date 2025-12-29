兆豐00982T「自動換檔」機制 助攻投資紀律

【記者柯安聰台北報導】台股站穩2萬7000點之上，許多定期定額的投資人開始猶豫：「現在進場會不會買在最高點？」，市場波動加劇，「是不是該先停扣？」，面對投資人的焦慮，兆豐投信「兆豐台美動能股債平衡ETF（00982T）提供一個解決方案，主打「技術分析」動態配置，讓投資人即使面對高檔震盪，也能維持投資紀律，被視為2025年適合長期持有的核心標的之一。



兆豐投信指出，00982T是定期定額族福音！不怕「扣在高點」的智慧機制，傳統定期定額投資股票型ETF，最怕遇到市場反轉，資產大幅縮水。但00982T擁有獨家的「自動換檔」功能，有助於投資人解決此痛點。



系統會依情境指標不同而調整股債配置，當股市轉空時觸發保守情境指標，股債比例將調整為20%及80%，投資人在這段期間定期定額買入的，大多是具備防禦力與領息優勢的債券，而非昂貴的股票；當股市多頭確立時轉為積極情境指標，將股票部位比重拉高至80%債券20%，讓資金參與主升段行情。



「因為它會自動調整，所以你不用擔心何時該停扣。」00982T讓定期定額回歸最單純的紀律，投資人不必再為了「這個月要不要扣？」而天人交戰。



00982T追蹤的「台美動能多資產平衡指數」，是名門血統！「臺灣指數公司 x 彭博」強強聯手，由臺灣指數公司(TIP)與全球金融數據權威與彭博指數公司 (Bloomberg)共同合作編製。結合彭博龐大的數據庫與TIP的在地優勢，透過200日均線等技術指標，判讀市場情緒，為指數的專業度掛保證。



兆豐投信強調，00982T是1檔具有「自動調節功能」的新世代ETF。與其單押波動劇烈的股票，或死守獲利有限的債券，不如透過00982T捕捉「股債動態機會」。對於想要長期投資、累積資產，卻又擔心市場波動的投資人來說，這是一只適合做核心資產配置的產品。（自立電子報2025/12/29）