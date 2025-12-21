兆赫拚翻身 董座喊2026轉盈

▲兆赫以明年轉盈為目標，目前客戶訂單能見度約3個月。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 低軌衛星概念股兆赫19日法說會，董事長黃啟瑞表示，目前客戶訂單能見度約三個月，以2026年拚轉虧為盈為目標。

兆赫雖仍面臨部分零組件供給吃緊等變數，但整體出貨動能可望穩步向上，近年加速調整產品線，從傳統衛星通訊設備供應商，轉向有線電視寬頻骨幹網路升級所需的高頻放大器等新應用，並已切入美國有線電視多系統營運商（MSO）供應鏈。

兆赫過去七年多呈虧損狀態，僅2022年損益兩平，直到10月轉虧為盈。

黃啟瑞指出，北美有線寬頻正加速由1.2GHz升級至1.8GHz，必須透過放大器、分配器等設備更新，才能支援更高速度的網路服務，歐洲市場亦在評估導入1.8GHz架構。

兆赫今年新產品陸續出貨，明年有望進一步放量，但由於部分零組件仍有缺料情況，個別訂單甚至需採空運交付，明年營運表現仍須觀察供應鏈狀況。

兆赫19日股價上漲0.52%，收在29.1元，從11月來迄今，股價大漲達110%。

