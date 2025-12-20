兇嫌逃逸中！北捷驚傳煙霧彈攻擊 蔣萬安19時到場坐鎮

即時中心／顏一軒報導

今（19）日下午5時24分，台北捷運板南線M7出口外，有民眾扔擲煙霧彈，現場一名57歲男子遭到波及，當場呈現OHCA送醫急救，據傳嫌犯戴著防毒面具，正在逃逸中，轄區中正一警分局稍晚將召開記者會說明。對此，台北市長蔣萬安將於晚間7時前往案發現場視察，而北檢也已介入偵辦此案，強調將全力緝凶。





北捷說明，台北車站M7出口外有民眾扔擲煙霧彈，現場一名民眾受到波及受傷，本公司立即通報捷警、110及119，救護車抵達現場處理。

另，先前板南線北車月台因部分煙霧影響，行控中心依照SOP執行部分列車過站不停，目前煙霧已消散，該月台列車已恢復正常停靠。

對此，蔣萬安指出，捷運北車稍早發生公安事件，台北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變；他已指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。

蔣萬安強調，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸，他也會持續和市民朋友報告最新情形。

北檢表示，有關M7出口遭丟擲煙霧彈案件，本署已指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中趕赴現場並指揮轄區中正第一分局積極偵辦，全力追緝兇嫌到案。

