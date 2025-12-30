兇手不只一個！雲林台19線「破碎雙屍」身分曝光

今（30）日清晨在雲林台19線元長段發生腳踏車騎士、機車騎士遭撞死的殘酷車禍，據查2人身亡時間相隔8分鐘，遺體都悲慘破碎受損，警方初步研判是2起死亡車禍，肇事駕駛至少有2人，持續緝兇中。

事發現場。（圖 ／ 警方提供）

死者們的身分也被查出，單車騎士是60多歲的李姓男子，住在附近的鄉鎮，平日幾乎天天騎車到案發村莊撿拾銅鐵等廢棄物，暫時堆放在親友提供的空地，機車騎士則是40多歲李姓女子，從北部嫁來元長鄉，跟丈夫育有一子、同住的還有婆婆，每天清晨5點多就騎車出門前往北港工作，生活很單純，而車禍發生的地點離她家僅10分鐘左右車程，出事的時間她正好是出門上班，沒想到卻再也見不到家人們。

事發現場。（圖 ／ 警方提供）

而警方調查發現，李男跟李女身亡的時間相隔8分鐘，遺體相距約10公尺，並非同一樁車禍造成，初步研判肇事駕駛至少有2人，警方也呼籲在今天清晨5點至6點之間行經該處的駕駛或路過民眾，若有發現有車輛有異常損傷或掌握相關線索，請立即與警方聯繫協助釐清案情。

慘死民眾的機車。（圖 ／ 警方提供）

慘死民眾的腳踏車。（圖 ／ 警方提供）

事發現場。（圖 ／ 「台南道路救援張家班」群友提供）

現場畫面。（圖 ／ 翻攝Threads）

