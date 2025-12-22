兇手不配有名字！許美華舉2019年「紐西蘭基督城恐攻」：不要提到那個奪去他們生命的男人名字...直言：真正該記住、想念的是余家昶先生

台北市19日發生隨機襲擊事件，造成包含兇嫌張文在內，共4人死亡。首起案發地點位於台北車站M8出口，張文於地下空間投擲煙霧彈，一名57歲民眾余家昶察覺現場異狀後，主動上前制止，卻不幸遭刺身亡。對此，反紫光成員許美華昨（21日）指出，紐西蘭基督城發生恐怖攻擊導致51人死亡，時任總理阿爾登（Jacinda Ardern）說道，「不要提到那個奪去他們生命的男人名字」。而這次北捷事件，許美華點出，「真正該被記住、被想念的名字，尤其是在第一時間勇敢阻擋兇手點燃汽油彈的余家昶先生」。

根據警方調查指出，嫌犯張文當時在地下空間投擲煙霧彈，現場瞬間濃煙瀰漫，多數民眾本能逃離，但余家昶見義勇為，選擇上前阻止，卻遭張文以30公分長的刀刃攻擊，傷重不治。檢警初步相驗指出，余家昶致命傷為左肩遭刺，刀刃貫穿左側肺葉直達左心房，傷勢相當嚴重。

對此，許美華昨日於臉書以「Don’t name them ！不要提到他們的名字！因為他們不配！」為題發文指出，「不管是因為什麼藉口、或是曾經受過什麼創傷，那些沒有良知，冷血奪走別人生命的殺人兇手，都不值得在這個世界留下名字」。

許美華提及，2019年3月15日，紐西蘭南島第一大基督城，一間清真寺遭到恐怖攻擊，一名28歲的澳洲籍男子持槍闖入市中心的清真寺與伊斯蘭中心，總共造成51人死亡。她指出，當時警方很快找到嫌疑犯，因為兇手殺人時還開臉書直播，顯然想讓世人知道他做了什麼事，「但是，時任紐西蘭總理阿爾登不想讓他如願」。

許美華接續說道，幾天之後，阿爾登在國會演講，哀悼死難者，但她絕口不提兇嫌的姓名，因為他不配，「紐西蘭不會給他任何東西，包括名字也是」、「他是一個恐怖份子，他是一名罪犯，他也是一名極端主義者，但被我談起時，他只會是個無名氏」、「我懇求大家，說出那些罹難者的姓名，而不要提到那個奪去他們生命的男人名字」。

「1219在台北車站、中山捷運站發生的事件也是」，許美華直言，這次事件，真正該被記住、被想念的名字，是被冷血謀殺的無辜生命，「尤其是在第一時間勇敢阻擋兇手點燃汽油彈的余家昶先生」。

許美華說，第一時間，傳出余先生是北車保全人員，其實完全不是，「這個誤傳，也許是因為他的英勇行為，讓現場目擊者誤以為他是保全」。許美華指出，其實余家昶只是要從台北車站轉搭台鐵回桃園的上班族，剛好遇上帶著整箱汽油彈準備對群眾發動攻擊的嫌犯，「他見義勇為上前阻擋，讓他自己成爲這個事件第一個犧牲者」。

許美華表示，就是因為余家昶的勇敢，阻止了兇手點燃更多汽油彈，保護了當時台北車站來來往往的無數旅客生命，「事後來看，如果不是余家昶在第一時間出面攔阻，一旦讓兇嫌點燃大量汽油彈，在週五下班時間的台北車站會造成多嚴重的傷亡，真的不敢想像」。

最後，許美華說道，那個想要用傷害別人來報復社會的兇手，不值得給他任何名號，「余家昶先生，謝謝你，我們會努力記住你的名字」、「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」。

（圖片來源：三立新聞、許美華臉書、張國耀臉書）

