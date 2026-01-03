兇手就是仙女棒！瑞士跨年狂歡悲劇釀40死，閃燃高溫讓死傷超乎預期嚴重

瑞士著名滑雪勝地克朗斯－蒙塔納（Crans-Montana），當地一處名為「Le Constellation」酒吧，在跨年慶祝派對期間，突然發生嚴重火災，當時室內擠滿跨年狂歡的人群，這場突如而來的悲劇，合計造成40人死亡、119人受傷，成為瑞士史上最嚴重的悲劇之一。

經過現場鑑定後，瑞士調查人員表示，插在香檳瓶上的煙火（俗稱仙女棒）在跨年夜慶祝活動中，因其火花「過於接近」酒吧室內天花板，進而引發致命火災。此外，當地警消還將深入追查，酒吧建築天花板所使用的隔音材料，是否符合安全規範，以及這類會向上噴射火花的煙火，是否被允許在室內點燃使用。

消防專家指出，這場火災之所以如此嚴重，主要是引發「閃燃」，室內溫度迅速飆升至約538°C，導致同一空間內所有可燃物，會在數秒內同時起火，並釋放大量易燃氣體，形成爆炸性燃燒。而如此高溫狀態下，在同一空間的人群，也會因此受到嚴重傷害，甚至死亡。

克朗斯－蒙塔納位於瑞士瓦萊州群山之中，滑雪道高度可達3000公尺，是國際高山滑雪賽事，與每年歐洲名人賽（European Masters）的舉辦地，深受滑雪愛好者青睞。

瑞士著名滑雪勝地克朗斯－蒙塔納一處酒吧，跨年夜發生嚴重火災，奪走40條年輕生命。政府降半旗哀悼。（美聯社）

社群分享的現場影片可看到，被過高舉起的仙女棒香檳瓶點燃天花板的隔音棉，導致火勢快速蔓延。（翻攝自X粉專）

瓦萊州（Valais）檢察長警告，後續調查也會確認，該酒吧的滅火器配置與逃生動線，一旦發現存在刑事責任，將對業者提起訴訟。

瓦萊州警方表示，由於適逢跨年夜，現場傷者來自非常多個國家，包含：瑞士71人、法國14人、義大利11人，另外還有來自塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、盧森堡、比利時、葡萄牙、波蘭的傷者，還有14人的國籍尚未確認。

來自巴黎的16歲少年克拉維耶（Axel Clavier）當時人就在酒吧內，他形容自己當時幾乎無法呼吸，利用桌子撞破窗戶，才得以從缺口逃生，但他的隨行友人卻有一人死亡、另兩人仍處於失蹤狀態。

根據多名目擊者回憶，當時服務生端著插有燃燒煙火的香檳瓶進場，一名男酒保還把女酒保扛在肩上，而女酒保手持點燃的仙女棒，向上噴灑火焰隨即引燃木質天花板，並讓火勢快速蔓延，導致建築結構坍塌。

面對火災，大量人群在狹窄樓梯與出口處發生推擠，導致許多人無法即時逃出，部份人只能利用手邊工具砸破窗戶才得以逃生，有更多人因為高溫濃煙，留下嚴重傷勢。

不少成功逃脫的年輕人，非常英勇地留在現場幫忙其他人，但大火造成的慘狀，卻也給這些勇士，留下難以抹滅的記憶，年僅14 歲的沙瓦農當下也加入救援行列，受訪回憶現場還心有餘悸，「看著人們不斷倒下，我們只有辦法竭盡所能救人。還看到一名朋友全身燒傷、掙扎著想逃出來，他身上那種痛苦，真的難以想像。」

由於火勢猛烈、導致部份室內遺體損毀非常嚴重，幾乎無法從外觀辨識身分，只能透過家屬提供DNA樣本，進行事後鑑定比對。

瑞士聯邦委員會已下令聯邦大樓降半旗5天，並預計於1月9日、舉行全國性的哀悼儀式。

