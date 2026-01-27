兇手找到了！暴紅「哭哭馬」他做的 闆娘超嗨：連發12年獎金

哭哭馬引起話題，中國媒體也找到創始人。翻攝微博



農曆馬年就要到了，不少中國的家庭也會擺上馬的裝飾物，沾沾馬年的喜氣。沒想到近來一隻紅色絨毛馬玩偶，成為中國社會的「現象級」爆款商品。因為工人縫紉疏失，不小心將馬的嘴巴「縫反了」，原本是上揚的微笑曲線，變成了嘴角下垂的委屈「哭哭馬」，意外反映了中國社會不少人的心聲。中國媒體也找出創始的縫紉工人，「哭哭馬」訂單噴發的老闆娘笑著說，要發給獎金8888元人民幣（約新台幣40172元），更霸氣喊連發12年。

廣告 廣告

根據中國多家網路媒體報導，位在浙江義烏市場一處商家老闆娘張火清表示，意外縫出「哭哭馬」的包姓工人，在流水線上負責縫小馬嘴巴，他在幹活時，不小心把小馬微笑的嘴角縫反，意外創作出委屈表情的「哭哭馬」。包姓工人說：「做的時候都是反著縫的，縫好了才翻過來。當時接到老闆娘電話，我還覺得有點不好意思。」

「哭哭馬」意外暴紅，老闆娘張火清說，決定到下一個馬年前，要每年獎勵包姓工人8888元人民幣，連發12年。

「哭哭馬」風潮反映了中國年輕白領階級的集體焦慮。當地網友戲稱：「哭哭馬就是上班時的我，笑臉馬則是下班後的我。」哭哭馬頹喪、厭世的表情，被認為完美詮釋了中國996長工時，更是只能做牛做馬的悲觀心態。另外，「哭哭馬」也呼應了近年興起的「醜萌」（Ugly-cute）經濟，如同泡泡瑪特（Pop Mart）「Labubu」、「哭娃 Crybaby」一樣，雖然醜，但還是有人愛。

更多太報報導

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

亞運一見鍾情、見面3次結婚 脫北者李昌壽、台灣妻陳鈴真比《愛的迫降》動人

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐