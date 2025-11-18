兇手是你！X、GPT通通當機不能用 Cloudflare道歉了

即時中心／林耿郁報導

全球主要網路基礎服務商Cloudflare，稍早發生嚴重故障，導致包含社群平台X（前推特）、人工智慧服務ChatGPT、Zoom、Canva等多個高流量服務大範圍當機，成為近月來最嚴重的全球網路中斷事件之一，也凸顯了AI時代的脆弱一面。

哀鴻遍野！綜合外媒報導，從格林威治標準時間18日上午11時30分起，大量使用者開始回報無法連線、載入延遲或跳出錯誤訊息等狀況；甚至就連Downdetector本身也受到牽連，一度出現錯誤頁面，凸顯此次影響之廣。

錯誤設定檔導致軟體「崩潰」 Cloudflare致歉：讓大家失望了

Cloudflare稍晚發出聲明指出，事故主因是一份用來處理惡意流量的設定檔（configuration file）未如預期運作，反而觸發軟體崩潰（crash），使其流量管理與安全防護系統全面受影響。

「我們向客戶與整個網際網路道歉，今天讓大家失望了。」Cloudflare表示，「以我們的重要性而言，任何停擺都是不可接受的。」

公司強調，目前問題已「大致修復」，但部分服務在完全恢復前可能仍看到錯誤訊息。

ChatGPT與X出現異常訊息 世界各地網路服務連鎖受挫

X 的部分用戶看到首頁顯示「Internal server error」，並明確指出錯誤來自 Cloudflare。

ChatGPT 使用者則看到「please unblock challenges.cloudflare.com to proceed」等訊息。

其他受影響的服務包括 Grindr、Zoom、Canva，以及其他各領域網站。

Cloudflare宣稱，全球20%網站都以某種形式使用自家服務，此次事故迅速被形容為「罕見的骨牌效應」。

NetBlocks監測總監Alp Toker指出，此次事件代表Cloudflare基礎架構遭遇「災難性中斷」，也反映全球大量網站，近年來不得不依賴Cloudflare來防禦DDoS攻擊。因此Cloudflare已經成為「全網最大單一失敗點」之一。

Cloudflare強調,，沒有「任何跡象」顯示這是攻擊或惡意行為，而屬於純技術性問題；事故發生後，Cloudflare股價一度重挫約3%。

網路基礎設施脆弱性再受關注



近期全球多家大型雲端廠商都曾出現重大中斷：十月份Amazon Web Services（AWS）發生事故，上千網站短暫離線；隨後Microsoft Azure也出現相關問題。



ESET全球資安顧問Jake Moore表示：這幾個月的連續事故，再次凸顯全球網路對這些脆弱基礎的依賴。「企業往往別無選擇，只能依賴 Cloudflare、微軟、亞馬遜等巨頭」；資安風險因此高度集中。

