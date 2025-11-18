兇手是誰？台股摔近700點 金管會安撫：台股不是亞洲最慘

財經中心／師瑞德報導

台股18日重挫691.19點、收26,756.12點，跌幅2.52%，成交量放大至6,403.94億元，成為今年第三大跌幅。同時間亞股普遍走弱，日本跌2.81%、韓國跌3.08%、香港跌1.67%。金管會表示，市場基本面仍穩健，上市櫃10月累計營收達40.09兆元、年增12.51%，整戶擔保維持率亦達176.92%，未見信用交易異常。（圖／記者師瑞德攝影）

台股18日遭遇沉重賣壓，終場指數大跌691.19點，收在26,756.12點，跌幅達2.52%，成交量放大至6,403.94億元。對於這波震盪，金管會證期局表示，目前觀察到的市場數據仍屬穩健，整體信用交易的整戶擔保維持率截至11月17日為176.92%，並未出現異常情況，國內企業營運也持續維持成長動能。

根據證期局資料，台股的走弱並非孤例，同時間亞洲主要股市普遍收黑，新加坡下跌0.48%，上海跌0.83%，香港跌1.67%，日本跌幅達2.81%，韓國更重挫3.08%。整體而言，台股跌幅位居中段偏重，顯示此波壓力為區域性情緒主導，而非單一市場基本面出現重大變化。

針對外界關注的企業獲利與市場體質，證期局指出，截至今年10月底，台灣上市櫃公司累計營收達40.09兆元，年增率達12.51%，顯示產業仍處在溫和復甦軌道；同時，整體本益比為23.32倍，現金殖利率為2.35%，若加計股票股利則可達2.43%，在亞股中仍屬具有吸引力的市場。

外界也注意到，近期在全球資金敏感度升高的情況下，信用市場是否有過度槓桿疑慮。對此，證期局強調，截至11月17日，整戶擔保維持率仍高達176.92%，遠高於法定最低標準的130%，整體來看，並無急需緊縮風險控管的壓力，市場流動性與風險水位仍屬正常範圍。

面對詢問是否創下同期營收新高，證期局未明確回應，但強調12.51%的年增幅本身就顯示出企業營運基本面具備支撐力，短線股市震盪與產業長期趨勢並不衝突。對於盤勢解讀，證期局也強調不會對每日漲跌做評論，僅提供公開數據供投資人參考，並將持續掌握國際金融局勢與美中政策變化帶來的潛在衝擊。

