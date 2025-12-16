兇手與英雄都是穆斯林！ 澳洲恐襲槍手遭壓制 救人英雄獲百萬美元捐款

當地時間 14 日，澳洲雪梨邦代海灘發生恐怖襲擊事件，許多澳洲民眾將花束放在事發現場附近，對被捲入事件的死者與傷者進行悼念。 圖：翻攝自 @visegrad24 X 帳號

[Newtalk新聞] 當地時間 14 日，位於澳洲雪梨的邦代海灘發生一起針對猶太裔移民的恐怖襲擊事件，兩名穆斯林移民槍手也在事件發生後遭當地警方逮捕，事件引發國際輿論廣泛關注。與其形成鮮明對比的，是在事件發生當下以實際行動阻止槍手攻擊的穆斯林移民，澳洲穆斯林移民群體展現出的相反特質也引發網友們的熱烈討論。

X 推主「戰場(官場)觀察工作室 昭明」指出，策劃並實施此次襲擊事件的，是薩基德．阿克拉姆 ( Sajid Akram ) 與納維德．阿克拉姆 ( Naveed Akram ) 父子。其中，父親薩基德於 1998 年時，以學生簽證的身分入境澳洲，並於 2001 年轉為伴侶簽證，後續又成功申請到居民返回簽證，目前已經歸化為澳洲公民；兒子納維德則是出生於澳洲的二代移民。

廣告 廣告

「戰場(官場)觀察工作室 昭明」認為，此次的事件象徵著歐美國家中「二代移民信仰極端化」現象可能對當地社會帶來的衝擊，部分移民的後代群體可能因接觸有害的宗教信仰，被洗腦成恐怖分子，並成為危害當地社會安全的一大威脅。「戰場(官場)觀察工作室 昭明」強調，西方社會應該針對相關現象進行檢討與改善，才能降低類似事件的發生頻率。

策劃此次襲擊行動的槍手納維德．阿克拉姆是出生在澳洲的穆斯林移民二代，但卻選擇危害其他澳洲民眾的日常生活。 圖：翻攝自 @NSTRIKE1231 X 帳號

然而，並非所有穆斯林群體都可能造成危害。美國《華盛頓郵報》發布報導稱，在邦代海灘槍擊事件發生當下，同屬穆斯林移民的艾哈邁德．艾哈邁德 ( Ahmed al-Ahmed ) 放棄了與朋友喝咖啡的計畫，從背後襲擊了其中一名槍手，並成功奪取槍手手中的步槍，降低了恐怖襲擊造成的傷亡。

艾哈邁德的父親穆罕默德．艾哈邁德 ( Mohamed al-Ahmed ) 接受《華盛頓郵報》採訪時表示，雖然艾哈邁德在奪槍過程中受傷，但他仍對兒子英勇的行動感到自豪與榮幸，「他有保護他人的本能......我的兒子就是澳洲的英雄」。

艾哈邁德英勇奪槍的舉動，也讓他成為國際社會的討論焦點。白俄羅斯媒體《NEXTA》發布推文指出，為了獎勵艾哈邁德的英勇行為，美國億萬富翁、金融家比爾．阿克曼 ( Bill Ackman ) 透過眾籌平台「GoFundMe」發起活動，呼籲世界各地民眾向艾哈邁德提供 100 萬美元 ( 折合新台幣約 3147.75 萬元 ) 的捐款。

澳洲雪梨的邦代海灘 14 日也發生一起針對猶太裔群體的恐怖攻擊事件。有外媒分析認為，近期一系列暴力事件可能加劇各國甚至國際社會之間的分裂情緒。圖為被澳洲警方逮捕的槍手。 圖：翻攝自 X

《NEXTA》稱，阿克曼本人透過此次活動，捐出近 10 萬美元 ( 折合新台幣約 314.78 萬元 ) 的捐款，是此次眾籌活動中捐款數額最大的捐款者，且活動僅費時 1 天就達到 100 萬美元的目標。《NEXTA》表示，阿克曼的捐款目前已經成功轉交給艾哈邁德在澳洲的家屬，但截至目前為止，艾哈邁德本人仍在醫院交受治療，無法針對相關事件發表看法。

許多網友也感嘆道，艾哈邁德與阿克拉姆一家都是移民澳洲的穆斯林群體，在幾乎相同的環境生活，但卻做出截然不同的選擇，「一邊選擇成為兇手，另一邊則是勇敢的英雄」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 恐攻引爆澳洲怒火! 總理遭控縱容反猶恐怖主義 川普、納坦雅胡也開轟

在中日企爆出走潮! SONY突然撤出廣東 惠州逾3萬工人瞬間丟工作