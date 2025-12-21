兇手被說成戰士！ 蕭彤雯揭「他最終目的」：該被記住的是受害者

台北市19日傍晚發生震驚全台的重大隨機攻擊事件。（圖／翻攝畫面）

19日台北捷運、中山商圈發生一起重大隨機攻擊事件，導致4死11傷，最終兇手張姓男子墜樓身亡。前主播蕭彤雯發文，呼籲外界不要再後製凶手照片，也不要再寫出他的名字，更不要描述外型，「他只配一個稱呼，就是『兇手』」，因為該被記得名字與人生故事的人，是受害者而不是加害者。

蕭彤雯昨（20）日在個人臉書發文，表示，她看到多篇相關報導，內容不只反覆提到凶手名字，還從裝備切入描述，甚至把加害者形容成戰士，讓她看了非常憤怒，直言這世界瘋子太多，不要讓他們有「幹一票大的，大家就都會知道我是誰」的想法。

廣告 廣告

蕭彤雯也提醒，請大家不要再後製凶手照片，也不要再寫出他的名字，更不要描述他的外型，他只配一個稱呼，就是「兇手」，「我連寫2014年的事都不再提兇手名字！ 該被記得名字與人生故事的，是受害者！不是加害人」。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示，「完全認同，只有一個名稱『凶手』」、「不配被提起名字的人魔，主播的呼籲是對的」、「看到價值觀錯亂的全部檢舉」、「該記住的是那個阻擋的保全大哥」、「那位英雄的名字才值得我們紀念」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

57歲余姓英雄阻擋張文遇害 友人澄清「並非保全」：值得入忠烈祠

張文原始計畫更恐怖！ 57歲余男挺身制止「擋下更大屠殺」

張文想用紙箱逃生？ 警列4關鍵駁斥：過度揣測