兇手還在逃！日本跨年夜傳入室殺人 31歲人妻倒臥「住宅玄關」流大片血跡身亡

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

日本茨城縣水戶市在跨年夜（12月31日）傳出一起入室殺人事件，一名31歲美甲師遭丈夫發現，倒臥在自家玄關，且身上遍布血跡，經送醫搶救後仍不治身亡。由於死者未穿鞋襪，大門並未上鎖，警方初步懷疑兇嫌是直接闖入後行兇，而兇嫌至今仍未捕獲，引起當地居民恐慌。

日本茨城縣水戶市在跨年夜（12月31日）傳出一起入室殺人事件。（示意圖／Unsplash）

據《日本放送協會》報導，案發於12月31日晚間7時許，一名31歲美甲師遭丈夫發現倒臥在自宅玄關，渾身是血，經送醫搶救後仍不治身亡。警方透露，在死者頸部發現刀傷、頭部發現10餘處鈍器傷；而死者最後和丈夫通話是在當天下午5時，因此研判死者遇害到被發現的時間點並未超過3小時。

經警方現場調查，發現死者身穿家居服、未穿外出鞋襪，而大門也並未上鎖，推估兇嫌應是推門闖入，在玄關處將其殺害後逃離。

由於目前兇嫌仍在逃亡，引起附近居民嚴重恐慌，死者住處附近一位57歲女鄰居向警方透露，「這裡平常連小孩哭聲都聽得到，但那天沒聽到任何特別的聲響。」她表示，這對夫婦大約1年前搬進公寓，「但從沒看過他們跟鄰居聊天」。

目前茨城縣警方已將此定為謀殺案，並在水戶警察署設立調查指揮部，詳細案情仍待警方調查釐清。



