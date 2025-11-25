「兇手」找到了？台積電美國廠獲利暴跌99% 大批晶圓全報廢

財經中心／張尚辰報導

台積電第三季財報公布後，外界注意到美國亞利桑那州廠的獲利幾乎全數蒸發，單季僅剩140萬美元，比前期大減99%。市場也同步傳出，Fab 21在9月底前後發生了一起斷電意外，使廠內工業氣體供應中斷，產線短時間停擺，導致原本供應給蘋果、輝達與超微數千片代工晶圓無法挽救而報廢，消息因此掀起高度關注。

根據外媒《Substack》報導，科技記者Tim Culpan指出，有知情人士透露，此事件發生於9月中旬，根源並非台積電自身設備，而是來自英國的氣體供應商林德（Linde）集團的電力系統發生故障，台積電雖然在台灣多以自建方式管理氣體供應，但在美國亞利桑那州廠區採取外包模式，這次也因此受到牽動。

值得一提的是，台積電在亞利桑那州的廠區今年第一季才剛實現轉虧為盈，顯示其量產速度與營運效率正在改善，第三季獲利卻大減99%，單季僅剩140萬美元，使外界紛紛推測9月的意外停工可能是主因之一。

對此，台積電回應，美國廠已開始貢獻營收，但獲利表現受多項因素影響，目前仍需觀察整體趨勢。公司也再次強調，海外布局將使毛利率在2025年起的未來數年間承受一定下滑壓力。

另外，Culpan也補充，該事故對客戶的實際影響並不大，部分損失可能透過保險補償，由於Fab 21的整體產能尚未完全提高，加上不少產品仍在台灣完成主要製程，供應鏈並未出現明顯動盪，依照過往經驗，被延誤的產量多半能在下一季逐步補回。

