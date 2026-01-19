兇殘！蔥油餅老夫妻疑遭兒砍死 老婦「頭部明顯凹陷」2人傷勢曝光

蘆洲廖姓男子與其許姓妻子18日中午被發現陳屍住家，警方鎖定2人的獨生子涉有重嫌，廖男如今棄車逃逸中。（圖／翻攝畫面）

新北市蘆洲區18日驚傳雙屍命案，67歲廖姓男子與其75歲許姓妻子被發現陳屍家中，且2人身中多刀，警消破門時已明顯死亡，且兇嫌下手兇殘，許姓死者頭部明顯凹陷，廖姓死者手部有抵抗痕跡，警方鎖定2人的獨生子涉有重嫌，目前正追緝中。

據了解，廖男與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，還一度成為當地網紅美食，而2人辛苦養大獨生子，其兒子卻遊手好閒，平時偶爾打零工，主要是啃老靠父母接濟，2015年還曾有毒品前科。

廣告 廣告

由於廖姓死者每周日都會到陳姓表妹家喝茶，陳女18日遲遲等不到廖姓夫妻出現，多次聯繫也未獲回音，於是趕往其位於蘆洲區中山一路的住處，在門外撥打電話時，雖清楚聽到屋內傳來手機鈴聲，卻始終無人應答，察覺異狀後隨即報警尋求協助。

警方趕抵現場後，由員警陪同並找來鎖匠開門，進入屋內後，赫然發現廖男與妻子雙雙倒臥在客廳，且2人身中多刀，廖姓死者後腦、左手、左手肘有10餘刀傷，有抵抗博鬥痕跡，許姓女死者則是頭部明顯凹陷，背部、後腦和左右手都有刀傷，犯嫌手段及其兇殘。現場留下大片乾涸血跡，景象觸目驚心。救護人員到場初步檢視，兩名死者全身上下均有十多處明顯刀傷，早已氣絕多時。

警方調閱監視器，發現2人的兒子17日晚間9時左右，後將車子棄置三重後搭計程車離開，如今步行逃竄中，警方在其機車車廂內發現疑似兇刀，目前正全面追緝，相關案情仍須釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

洪詩婚前願照顧公公 潔哥吐槽「鬼故事」：不讓女兒沒苦硬吃

行天宮釋出夢幻職缺？月薪4.8萬還能去日本玩 過來人揭真相

蘆洲逆子弒親！為錢砍父母10多刀 慌張逃逸畫面全被拍