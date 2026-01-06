《兇殺誘惑》揭發危險枕邊人 還原命案真相

《兇殺誘惑》找心理治療師解析兇手如何一步步越界。TLC旅遊生活頻道提供



犯罪紀實節目《兇殺誘惑》（Seduced to Slay）結合心理治療師的專業解析、檢方的案件敘事、警方縝密的調查過程以及媒體報導與親友的第一手證詞，層層還原命案真相，直擊令人不寒而慄的犯罪動機。

《兇殺誘惑》全系列共8集，每集節目聚焦一宗真實案件。當一對夫妻犯下謀殺案時，警方試圖搞清楚究竟是哪一方在幕後操縱對方。節目透過刑事單位鍥而不捨的追查，從通聯紀錄、信用卡消費到行蹤軌跡，拼湊出命案的每一個關鍵細節；心理治療師則深入剖析涉案者的心理狀態與行為模式，帶領觀眾見證冷血罪犯最終無所遁形。

節目揭露罪犯如何利用愛情、金錢與謊言操控他人代為行兇，將「誘惑」化為犯罪的利器，1月11日起每周日晚間11點於TLC旅遊生活頻道播出。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

